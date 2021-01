Avec la troisième saison de Cobra Kai sur Netflix vendredi, les fans adoptent pleinement la manie de Karate Kid. Beaucoup ont abandonné toute la série et ont commencé à chercher d’autres opportunités de voir les stars en action, même dans des rôles d’invités. Un exemple est lorsque Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio) se sont réunis pour How I Met Your Mother.

Les fans de la sitcom d’une demi-heure ont appris lors d’un épisode de la saison 4 que Barney Stinson (Neil Patrick Harris) était un grand fan de The Karate Kid mais qu’il méprisait le personnage de Macchio. Il a expliqué que le personnage de Zabka était le vrai héros et qu’un “coup de pied illégal” l’avait conduit à perdre le tournoi de karaté. Ce petit détail a ensuite joué un rôle majeur lors de l’enterrement de vie de garçon de Stinson, qui a eu lieu lors d’un épisode de la saison 8. Le gang a surpris Stinson avec une apparition de Macchio, ce qui l’a mis en colère seulement parce qu’ils ont choisi le mauvais «enfant de karaté».

“Je déteste Ralph Macchio!” Déclara Stinson. “Je le hais, je le hais, je le hais. Ce n’est pas le Karate Kid! Le Karate Kid était William Zabka, élève vedette du Cobra Kai dojo, que ce monstre a vaincu avec un coup de pied illégal et bon marché dans le film le plus tragiquement obsédant. fin de tous les temps. ” Stinson a ensuite comparé Macchio à Luke Skywalker, Harry Potter, War Horse et d’autres «méchants» de l’histoire cinématographique.

Bien sûr, Macchio n’était pas le seul acteur de The Karate Kid à faire une apparition. Zabka s’est également présenté déguisé. Il a passé presque tout l’épisode habillé en clown au hasard, mais a enlevé son maquillage pour montrer à Stinson que l’apparence de Macchio faisait partie d’une farce élaborée. Il a ensuite remercié Stinson d’être l’une des rares personnes à «vraiment comprendre» le point de Karate Kid.

Alors que Macchio n’était disponible que pour l’épisode de l’enterrement de vie de garçon, Zabka est retourné à la série pour sa dernière saison. Il a rejoint le casting de How I Met Your Mother pour le mariage de Stinson et a pris part à un jeu de poker crucial tout en rivalisant avec Ted Mosby pour les fonctions de meilleur homme. Il a également affronté Tim Gunn, le frère de Stinson (Wayne Brady), un chauffeur de limousine nommé Ranjit Singh et d’autres personnages importants des huit premières saisons.

Zabka était en fait une partie importante des deux dernières saisons de How I Met Your Mother. Il est apparu dans sept épisodes au total et a pris part à une variété d’activités. Certes, Zabka n’était pas le personnage principal dans de nombreux scénarios, mais les fans ont proclamé qu’ils aimaient le voir dans le rôle de camée.