Le monde s’est réveillé samedi matin à la nouvelle que Sir Sean Connery était décédé à l’âge de 90 ans. Certaines personnes ont répondu en louant sa course en tant que James Bond tandis que d’autres se sont souvenus de ses efforts sportifs. Plus précisément, certaines personnes se sont souvenues de l’amour de Connery pour le golf et de ses voyages sur le parcours.

Selon Bunkered, Connery n’a pas commencé avec un amour du golf. Cependant, il a rapidement trouvé une fascination après avoir appris à jouer afin de filmer une scène pour Goldfinger. Bond joue le méchant titulaire au Stoke Park Golf Club dans le Hertfordshire. Connery avait besoin de paraître capable de briller sur le terrain de golf pour cette scène, alors il a pris des leçons et “a attrapé le virus”.

(Photo: David Cannon / Laureus / .)

“Je n’ai jamais eu envie de jouer au golf, même si j’ai grandi en Ecosse juste en bas de la route de Bruntsfield Links, qui est l’un des plus anciens terrains de golf au monde”, a écrit Connery dans son livre de 2008, “Being a Scot”. «Ce n’est que lorsque j’ai appris suffisamment de golf pour avoir l’air de pouvoir déjouer le golfeur accompli Gert Frobe à Goldfinger que j’ai attrapé le virus.

«J’ai commencé à prendre des cours sur un parcours près des studios de cinéma de Pinewood, et j’ai été immédiatement accro au jeu. Bientôt, il allait presque prendre le dessus sur ma vie. J’ai commencé à voir le golf comme une métaphore de la vie, car au golf, vous êtes essentiellement sur le vôtre, en compétition contre vous-même et en essayant toujours de faire mieux. Si vous trichez, vous serez le perdant, parce que vous vous trompez vous-même. “

Comme preuve supplémentaire de son amour du golf, Connery s’est une fois associé à Hale Irwin lors du Lexus Challenge 1996. Les deux hommes ont affronté plusieurs autres personnalités lors du tournoi au cours Citrus à La Quinta Resort & Club. Ils ont finalement vaincu l’ancien entraîneur des Miami Dolphins, Don Shula et Jim Colbert; l’acteur Joe Pesci et Dave Stockton; l’acteur Robert Wuhl et Chi Chi Rodriguez; et le joueur de baseball Ken Griffey Jr. et John Brodie.

(Photo: JD Cuban / Allsport / .)

Alors qu’il y avait un peloton empilé de concurrents, Connery et Irwin ont remporté la victoire en tirant 10 sous la normale de 62. Selon le Buffalo News, leur total de deux jours de 21 sous la normale sur deux jours de 123 a brisé le 17- sous dossier. L’animateur Raymond Floyd et Michael Chiklis ont déjà établi la marque lors du Lexus Challenge 1995.

“J’ai joué 14 jours consécutifs à St. Andrews [Scotland] lors de la réunion d’automne “, a déclaré Connery en 1996.” La réunion dure 21 jours et se compose de 36 trous par jour. Je participe à l’événement chaque année depuis que je suis devenu membre à St. Andrews il y a plus de 20 ans. “