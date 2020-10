La terreur d’attraper quelque chose d’infectieux et de mortel est, sans aucun doute, un sujet qui a toujours fasciné la fiction. Dans des temps comme aujourd’hui, où nous sommes au milieu d’une pandémie, cette question acquiert de nouvelles significations. C’est peut-être à cause de cela et pour très peu d’autre chose que Sea Fever parvient à être séduisante pendant un certain temps, bien qu’au final, le film Neasa Hardiman programmé dans le Festival de Sitges 2020, C’est un amas de clichés qui n’en donnent pas plus. Ici, nous passons en revue cette bande sans spoilers.

Sea Fever a beaucoup de potentiel, mais il ne capitalise pas. Et c’est que les mystères de la mer, sa profondeur, ses créatures et sa qualité inexplorée – rappelez-vous que seul un petit pourcentage des océans a été exploré – la rendent attractive sans trop d’efforts. D’autre part, la vie des marins a également un grand halo de mystère fascinant, avec son propre argot, sa tradition, ses superstitions et bien d’autres éléments qui continuent de susciter l’attrait, à la fois dans la vie réelle et dans la fiction.

Dans Sea Fever, l’histoire se déroule sur un bateau de pêche commerciale irlandais. Où votre capitaine est un couple marié qui traverse une crise économique et a besoin d’un miracle ou d’une bonne pêche comme jamais auparavant pour prendre de l’avance, conserver son équipage et préserver son navire. Le voyage est rejoint par Siobhán, joué très plat par Hermione Corfield. Il s’agit d’un étudiant en sciences marines qui étudie les parasites de la mer et leur comportement afin de réaliser un algorithme capable de prédire leur comportement.

À la mer avec une rousse

Comme nous l’avons dit plus haut, la vie marine a ses propres formes, traditions et superstitions. L’un d’eux est qu’embarquer une rousse est de la malchance. Siobhán l’est et depuis le début tout l’équipage est mal à l’aise face à cette situation. En revanche, la scientifique de premier plan évite les relations personnelles et au début elle s’intègre très peu à la vie difficile à bord du bateau de pêche.

Le reste de l’équipage respecte presque comme manuel tous les clichés d’un film d’horreur marin ou ceux qui sont liés à une contagion de toute nature. Autrement dit, nous avons un protagoniste étrange mais intelligent et un mariage en difficulté qui prend de mauvaises décisions en raison de la pression économique. Nous avons également l’expert en machinerie et son assistant sympathique mais légèrement maladroit, la sage vieille dame, et bien sûr le cœur de l’histoire.

Avec ce panorama, nous pouvons déjà nous rendre compte que nous sommes confrontés un film sans plus d’offre qu’un modeste suspense et, cela vaut la peine de le dire ici, avec une résolution simpliste.

La contagion dans ‘Sea Fever’

Sea Fever raconte l’histoire d’un navire qui tombe en disgrâce parce qu’il rencontre une créature marine jamais vue auparavant. La créature s’empare du navire avec ses très longs tentacules et jette une substance que le scientifique découvre plus tard comme des parasites qui logent et consomment des corps. Bien sûr ce cycle de parasites est mortel pour les hôtes et donc pour les humains.

Cette horreur de la contagion est confrontée à l’équipage qui, petit à petit et malgré sa grande résistance, se rend compte qu’il fait face à une situation mortelle. Pas grand chose à dire, car le film d’Hardiman a très peu à offrir. Il vaut la peine de dire que s’il y a quelque chose de bien accompli à Sea Fever, c’est sa production, le navire de commerce, ses coins et recoins, ses charmes rouillés et sa laideur séduisante sont tous bien représentés. Les clichés marins sont également très proéminents, ainsi que la photographie et le montage. Il est dommage que tout ne soit pas soutenu par une histoire plus complexe et risquée. Il en va de même avec les performances, le casting est très réussi, même si les rôles n’en donnent pas beaucoup plus.

Dans tous les cas, Sea Fever est présent au Festival Sitges 2020 que nous couvrons en Hypertextuel. Un festival très apprécié de tous les fans de cinéma fantastique.