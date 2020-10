Antonio Brown est éligible pour revenir dans la NFL après la semaine 8, et il semble qu’un candidat au Super Bowl soit intéressé à le signer. Selon Adam Schefter d’ESPN, les Seahawks de Seattle cherchent à faire pression pour signer l’ancien receveur des Steelers de Pittsburgh et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Cependant, Schefter a également noté que d’autres équipes cibleront Brown qui n’a pas joué dans un match de la NFL depuis septembre 2019.

Brown a des liens avec les Seahawks car il est de bons amis avec les quarts Russell Wilson et Geno Smith. Tous les trois ont travaillé ensemble pendant l’intersaison. De plus, Smith et Wilson ont contacté Brown au sujet de la possibilité de rejoindre l’équipe. Actuellement, les Seahawks sont l’une des trois équipes de la NFL qui sont toujours invaincues. Et bien que l’attaque des Seahawks ait été forte au début de la saison, la signature de Brown pourrait les propulser à leur première victoire au Super Bowl en sept ans.

En juillet, la NFL a annoncé que Brown était suspendu pour les huit premiers matchs sans solde en raison de multiples violations de la politique de conduite personnelle de la NFL. Brown a réagi à la nouvelle sur Instagram. “J’attends avec impatience de nouveaux départs”, a écrit Brown, qui n’a pas l’intention de faire appel de la suspension. «Je veux être la meilleure version de moi-même sur et en dehors du terrain, et je ferai de mon mieux pour être un excellent coéquipier. J’apprécie que la NFL me donne l’opportunité de continuer à travailler sur moi-même et à m’améliorer. Je suis reconnaissant et reconnaissant pour cette opportunité de jouer à un jeu que j’aime vraiment et j’ai hâte de rejoindre bientôt une nouvelle équipe. “

Brown a ensuite remercié sa famille et ceux qui l’ont soutenu. Il a ensuite déclaré qu’il montrerait aux fans “mon appréciation pour cette seconde chance en réalisant la meilleure saison de ma carrière”. Brown est accusé d’agression sexuelle par un ancien entraîneur et d’inconduite sexuelle par un artiste qui travaillait à son domicile. Les deux allégations ont été révélées l’année dernière. À l’époque, Brown venait de signer avec les Patriots après avoir été coupé par les Oakland Raiders (maintenant Las Vegas Raiders) en raison d’une mauvaise conduite. Lorsque les allégations ont été annoncées, les Patriots ont coupé Brown après avoir joué un seul match. Il est connu pour son temps avec les Steelers car il a été sélectionné pour jouer sept fois au Pro Bowl.