Le monde a perdu l’acteur légendaire Sean Connery au cours du week-end. Le fils de l’acteur décédé, Jason Connery, a confirmé la nouvelle à la BBC, disant à la publication que son père était malade depuis un certain temps et qu’il était mort paisiblement dans son sommeil. Dans l’une des dernières photos prises de Connery avant son décès, on peut voir Jason et lui posant ensemble en souriant pour la caméra.

Selon PEOPLE, l’une des dernières photos capturées de Connery qui a été publiée sur les réseaux sociaux est arrivée en août 2019. À l’époque, Fiona Ufton, la partenaire de longue date de Jason, a posté une photo d’elle-même, Jason et Connery pour marquer le 89e oscarisé. anniversaire. En un clin d’œil, on peut les voir tous les trois arborant un sourire éclatant devant la caméra en l’honneur de l’occasion. Cependant, la star de Diamonds Are Forever détourne le regard ludique de la caméra avec un léger sourire pendant qu’il pointe son index en l’air.

Joyeux anniversaire … “brethlá shona dhuit” 🎉🎊🎁 #birthday #brethlasonaduit #asgaeilge #happybirthday #birthdayboy #seanconnery #jasonconnery #connery #happydays #congratulations #legend #actor #superstar #bond #jamesbond #iconic pic.twitter.com / Tie0osGfLB – Fiona Ufton (@fifibaggins) 25 août 2019

Comme mentionné précédemment, Jason a publié une déclaration à la nouvelle du décès de son père. Dans son message, il a noté que Connery, décédé à 90 ans, était malade depuis un certain temps avant de décéder. “Nous travaillons tous à comprendre cet événement énorme tel qu’il ne s’est produit que récemment, même si mon père est malade depuis un certain temps”, a déclaré Jason. “Une triste journée pour tous ceux qui ont connu et aimé mon père et une triste perte pour toutes les personnes du monde entier qui ont apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait en tant qu’acteur.”

Connery laisse une marque indéniable dans l’industrie du divertissement. Il est devenu célèbre sous le nom de James Bond dans le Dr No de 1962, non seulement en se mettant sur la carte, mais aussi en tant que personnage célèbre. La star décédée a ensuite joué dans une série de films de Bond, notamment Goldfinger, Diamonds Are Forever et Never Say Never Again, ce dernier étant la dernière fois qu’il incarnait le célèbre personnage. Les producteurs d’obligations Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont publié une déclaration dans laquelle ils ont déclaré que Connery “était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l’entrée indélébile dans l’histoire du cinéma a commencé quand il a annoncé ces mots inoubliables” le nom de Bond … James Bond’.” Ils ont ajouté: “Il a révolutionné le monde avec son portrait cruel et spirituel de l’agent secret sexy et charismatique. Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série de films et nous lui en serons éternellement reconnaissants.”