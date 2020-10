Le fils de Sean Connery, Jason Connery, a déclaré que son père était “malade pendant un certain temps” avant son décès vendredi soir. Jason faisait partie des sources qui ont confirmé la nouvelle de la mort de son père, disant à la BBC que Connery est mort dans son sommeil vendredi soir. Il a également déclaré que Connery “avait beaucoup de membres de sa famille qui pourraient être aux Bahamas autour de lui”.

Connery est décédé chez lui à Nassau, aux Bahamas, a déclaré Jason aux journalistes. L’homme de 57 ans est le seul enfant de Connery, de son premier mariage avec l’actrice Diane Cilento. Il a déclaré: «Nous travaillons tous à comprendre cet événement énorme car il ne s’est produit que si récemment, même si mon père est malade depuis un certain temps. le monde qui a apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait en tant qu’acteur. “

Jusqu’à présent, les détails sur la mort de Connery et les maux qui l’ont précédé sont minces. Il avait 90 ans au moment de son décès et de nombreux fans partagent déjà des hommages à l’acteur et le pleurent sur les réseaux sociaux. Connery était une icône du cinéma, avec des pellicules couvrant des décennies et des performances qui ont servi de base à une grande partie des médias de la culture pop aujourd’hui.

Connery a épousé Cilento en 1962, et Jason est né en 1963. Le couple s’est séparé en 1971, et des années plus tard, Cilento a affirmé que Connery avait été mentalement et physiquement violent pendant leur mariage. Elle a décrit le dysfonctionnement dans son autobiographie de 2006, et Connery a semblé le confirmer lui-même dans une interview avec Barabara Walters.

Jason Connery a grandi à Londres, en Angleterre avec sa mère, et a poursuivi une carrière d’acteur de théâtre. Il a également travaillé dans des films et des émissions de télévision, y compris la série Doctor Who 1985 Vengeance sur Varos. Son rôle le plus récent était dans la comédie dramatique de 2019 The Untold Story, et il a des projets à venir en tant qu’acteur et réalisateur.

Jason suit les traces de l’un des acteurs les plus célèbres de tous les temps. Son père a occupé certains des rôles les plus emblématiques dans les médias, y compris la première représentation de James Bond au cinéma. Il est également connu de beaucoup pour des films comme Highlander, The Untouchables, Indiana Jones, The Hunt for Red October et The League of Extraordinary Gentlemen.

Né en 1930, Connery a grandi à Édimbourg, en Écosse. Ses parents occupaient des emplois dans la classe ouvrière et il s’est enrôlé dans la marine avant de trouver son chemin dans l’industrie du divertissement. Il laisse dans le deuil son fils Jason, son frère Neil et sa seconde épouse, Micheline Roquebrune.