Samedi, il a été rapporté que l’acteur de James Bond, Sir Sean Connery, était décédé, selon Variety. Il avait 90 ans. En plus d’apparaître en tant qu’agent 007, il est apparu dans des films tels que Le vent et le lion, Indiana Jones et la dernière croisade et Les intouchables, ce dernier lui valant un Oscar du meilleur second rôle.

Connery, bien sûr, est devenu célèbre sous le nom de James Bond. Après être apparu dans la production de la BBC d’Anna Karenina en tant que comte Vronsky, il s’est retrouvé en tête du sondage des lecteurs du Daily Express suggérant le prochain James Bond. Plus tard, il a eu une interview avec les producteurs Albert Broccoli et Harry Saltzman au sujet de la représentation du célèbre agent britannique. Connery a ensuite décroché le rôle sans test d’écran, comme l’a dit Saltzman. À l’époque, c’était un choix un peu controversé de faire de Connery le rôle de James Bond, car il était relativement inconnu en dehors de la Grande-Bretagne. Cependant, après être apparu dans Dr. No en 1962, il est devenu une star internationale. L’acteur est apparu dans plusieurs films Bond ultérieurs, notamment From Russia With Love, Goldfinger et Thunderball. Alors qu’il a joué dans d’autres films tout au long de son mandat en tant que Bond, l’acteur est revenu dans la franchise à quelques autres reprises. Il a joué dans You Only Live Twice en 1967, Diamonds Are Forever en 1971 et Never Say Never Again en 1983, la dernière fois qu’il a interprété 007.

Connery a précédemment parlé de la première fois qu’il est apparu en tant que James Bond lors d’une interview avec Cinescape (obtenue via CommanderBond.net). Le lauréat d’un Oscar a expliqué que personne ne pensait que le Dr No allait être un tel succès. Mais, comme le monde le sait maintenant, l’apparition de Connery dans le film a contribué à lui apporter, ainsi que le personnage de James Bond, une renommée mondiale. «Tous ceux qui ont dit que le premier allait être un succès sont des menteurs parce qu’ils ne savaient pas», a déclaré Connery. «Le film coûte moins d’un million de dollars. Ils n’en ont pas fait un immédiatement après parce qu’ils n’étaient toujours pas sûrs. Tout le monde oublie ça. Croyez-moi, personne n’aurait pu prévoir que toutes ces années plus tard, nous serions assis ici à discuter de James Bond.

Connery était auparavant marié à l’acteur Diane Cilento, décédé en 2011, de 1962 à 1973. Le couple a ensuite divorcé et la star de la Ligue des messieurs extraordinaires a épousé plus tard Micheline Roquebrune, une peintre, en 1975. Il laisse dans le deuil sa femme, son fils Jason Connery, qu’il partageait avec Cilento, et un petit-fils du mariage de Jason avec l’acteur Mia Sara.