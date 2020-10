Quand on a commencé à commenter que le roman bien connu et compliqué d’Umberto Eco, Le nom de la rose (1980), allait devenir une adaptation cinématographique; l’une des grandes discussions était de savoir qui jouerait l’extraordinaire Guillermo de Baskerville, le moine franciscain aux talents de détective et l’une des principales attractions d’un livre plein de notes de bas de page dans l’architecture latine et médiévale. Ce n’était pas quelque chose de simple: cet homme extraordinaire, capable de découvrir un meurtrier au milieu d’un ordre d’érudits et, de plus, luttant silencieusement contre les tentations de la chair, n’était pas seulement le pilier du roman mais aussi serait de l’avenir. film. Y avait-il un acteur avec un magnétisme personnel aussi imposant? Un homme capable de rendre crédible un personnage si brillant qu’il était intemporel et déconcertant?

Le directeur Jean-Jacques Annaud n’avait aucun doute sur qui aurait le visage de Guillermo: sa puissance physique, sa passion, sa présence écrasante. «Depuis que j’ai lu le livre pour la première fois, c’est le visage de Sean Connery que j’ai vu», dira-t-il plus tard pour Variety. Et en fait, non seulement il n’avait aucun doute, mais la présence de l’acteur dans le casting était la seule exigence qu’il exigeait pour démarrer la production. Umberto Eco dira la même chose plus tard, beaucoup plus discret, mais aussi étonné par la capacité de Connery à vanter les meilleures fonctionnalités de Guillermo. “Il a compris le personnage grâce à sa profonde curiosité.”

Sean Connery n’était pas seulement un acteur de méthode: C’était un homme pour qui jouer était tout. De son premier rôle de Spike dans No Road Back de Montgomery Tully en 1957 à son ascension vers la célébrité en tant que James Bond, l’espion le plus célèbre du cinéma, Acteur écossais qui a fui son pays natal hanté par la violence– on dit qu’il a dû quitter Edimbourg pour éviter d’être assassiné par le Valdor Gang, le gang brutal de la ville réputé pour sa cruauté – il a trouvé en agissant un moyen d’exprimer son caractère puissant et aussi, sa profonde curiosité intellectuelle. «Je ne suis pas un érudit, mais j’aime apprendre», disait-il en 1987, interrogé sur ses habitudes de lecture constantes et son étrange sélection d’articles. “Quand je joue un homme, j’apprends son monde, son temps et son esprit.”

Pour Connery, la perception des arts de la scène était quelque chose qui allait au-delà de la renommée ou de la reconnaissance. «J’agis avec la conviction que je laisserai un héritage», a-t-il déclaré à EW en 1990, dans l’un de ses moments les plus populaires et alors qu’il était déjà considéré comme une légende vivante d’Hollywood. Considéré depuis plus de trois décennies comme l’un des meilleurs acteurs du cinéma , il a été fait chevalier par la reine Elizabeth 2000 et pour l’occasion, il a rappelé qu ‘”il n’était qu’un garçon à la recherche d’un but”, une phrase qui résumait d’une manière ou d’une autre sa profonde conviction sur le fait que le monde du théâtre – là où il a commencé en 1951 – et celui du cinéma, unis par la même idée, c’était une façon de construire un voyage à travers l’esprit humain d’une puissance sans égal.

Ses débuts en tant que boxeur

L’acteur est devenu l’un des acteurs préférés du public presque par hasard: au début de sa carrière, il était mannequin, également un extra dans d’innombrables productions dans lesquelles ses personnages manquaient même de noms, jusqu’à ce qu’en 1956, il décroche un rôle de boxeur dans la production BBC de Ralph Nelson Requiem for a Heavyweight. La série a exploré le monde souterrain du sport et dans lequel l’acteur savait trouver la combinaison exacte entre virilité et sensibilité qui a défini plusieurs de ses rôles dans le futur. Du coup, le bel homme au regard pénétrant et peu de mots, était devenu la nouveauté d’Hollywood et en est venu à jouer une série de petits rôles qui avaient pourtant quelque chose en commun.

Dans Hell Drivers de Cy Endfield (1957), il était Johnny Kates, un homme trapu, maussade mais de bon cœur, capable de faire face à la violence pour trouver une sorte de rédemption tardive. Il a joué un rôle très similaire dans Action of the Tiger de Terence Young la même année et même dans Mists of Restlessness de Lewis Allen (1958), Il avait aussi le luxe d’être le garçon fort avec un grand cœur qui a réussi à conquérir la formidable Lana Turner.

Maintes et maintes fois, la position puissante de l’acteur a semblé le classer dans les mêmes types de rôles, ce qui s’est produit à nouveau dans Tarzan’s Greatest Adventure de John Guillermin (1959), dans lequel il a joué l’étrange mais séduisant O’Bannion. Mais à ce moment-là, l’acteur avait d’autres ambitions et était à la recherche d’autres rôles. “Il avait besoin de montrer qu’en plus des muscles, il avait un bon cerveau – se moquait-il dans une interview en 1986 – bien qu’il ne sache pas comment y parvenir.”

Et James Bond est arrivé

Apparemment, le public avait la réponse. Après avoir joué le comte Vronsky dans l’adaptation d’Anna Karenina de 61 par la BBC, le Daily Express a demandé aux lecteurs qui serait le James Bond idéal. Le nom Connery a non seulement balayé le reste des options, mais est devenue une curieuse campagne de promotion qui a atteint les oreilles des producteursAlbert Broccoli et Harry Saltzman. Ils ont tous deux regardé quelques photos de l’acteur et de la même manière que sa légion considérable de fans, ils sont arrivés à la même conclusion: l’acteur était l’incarnation du personnage de Ian Flemming.

En fait, la légende dorée du personnage dit que Connery a eu le rôle sans audition. Mais en réalité, il a dû faire face à une forte résistance interne en studio car l’acteur était encore une figure mineure à jouer dans l’un des films emblématiques du cinéma anglais. Mais tous les doutes ont été dissipés lorsque Doctor No (1962) de Terence Young est devenu un box-office retentissant et un succès public. Les journaux étaient remplis de gros titres louant sa performance , mais surtout le fait que la masculinité «granitique» de Connery en a fait l’homme «idéal» pour incarner la séduisante et parfois ambiguë 007. «Le sourire de Connery, sinistre et en même temps malveillant, vaut un million de livres »A écrit le Daily Express, au milieu de la fureur provoquée par le film.

Bond est devenu le centre de la vie de l’acteur. Le docteur No a été suivi par From Russia With Love, Goldfinger et Thunderball, arrivant rapidement au cours des quatre années suivantes. Bond a donné à Connery une sorte de renommée si extraordinaire que l’acteur se souviendra plus tard “comme impossible et ridicule”.et cela n’est devenu encore plus résonnant lorsque chacun des films a contribué à créer un mythe solide autour de sa figure comme l’incarnation d’un type d’homme inaccessible qui a fini par éblouir le monde entier. “Je ne pouvais pas me promener dans Londres, monter dans un avion ou manger dans un restaurant”, se souvient-il plus tard.

Avec You Only Live Twice de 1967 réalisé par Lewis Gilbert, a d’abord essayé de quitter la franchise, mais revient finalement avec Diamonds Are Forever en 1971 sous la direction de Guy Hamilton et pour la dernière fois en 1983 dans Never Say Never Again d’Irvin Kershner. “Assez, c’est assez”, a-t-il dit en filmant la dernière scène et en claquant la porte du plateau de tournage.

Nouvelle vie après 007

La carrière de Connery semblait s’effondrer sans son personnage le plus célèbre, mais en réalité c’était l’occasion que l’acteur attendait pour commencer à refonder le mythe sur sa capacité à créer des rôles éternelsMême par une sorte de discrétion à ce moment-là, elle ne lui était pas familière. Parce que Connery voulait agir et alors qu’il construisait sa carrière en commandant des martinis «shake, not mixed» et en conquérant les plus belles femmes à l’écran, a accepté des rôles de soutien qui lui ont permis d’expérimenter , comme son secondaire de luxe dans Meurtre sur l’Orient Express en 1974, Le vent et le lion et L’homme qui pourrait être roi l’année suivante. Tous ont prouvé à la critique féroce que l’homme derrière la figure emblématique était aussi un acteur extraordinaire digne de reconnaissance.

En 1986, Connery a pris la décision audacieuse de jouer Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez dans Russell Mulcahy’s Highlander, un succès mineur au box-office qui est néanmoins devenu un phénomène culte international qui a soutenu non seulement sa perception du jeu d’acteur. comme un voyage extraordinaire à travers de «nouveaux mondes et expériences», mais plutôt cela lui a également valu l’attention d’une nouvelle race de réalisateurs à la recherche de son talent pour des rôles originauxet, à certaines occasions, bien au-delà de sa portée habituelle de séducteur implacable et vain.

Toujours en 1986, il a réussi à remporter un prix BAFTA pour son rôle dans Nom de la rose, ce qui a fait de l’acteur non seulement une célébrité pop, mais aussi un un acteur respecté pour sa capacité inhabituelle à décrocher des rôles immortels. Quelque chose qui a été montré quand il a remporté plus tard l’Oscar pour son rôle de Jim Malone dans Les intouchables de Brian de Palma. Connery lui-même l’a appelé «le personnage qu’il a toujours voulu jouer» et en fait, De Palma s’est assuré que la force et la puissance de la présence de l’acteur étaient au cœur d’un scénario complexe et sombre. Le succès l’a amené à un niveau de reconnaissance inconnu qui a ému l’acteur. “Il n’était plus l’homme avec les muscles, c’était lui qui pouvait agir”, a-t-il déclaré à Vanity Fair.

En 1989, l’acteur s’est permis l’un de ses rôles les plus curieux et aussi celui qui lui a valu l’amour de toute une génération de fans: Henry Jones Sr est apparu à la porte d’entrée dans Indiana Jones et The Last Crusade de Steven Spielberg, pour devenir non seulement l’un des personnages emblématiques d’une saga historique, mais pour démontrer une fois de plus la capacité de Connery à créer de grands personnages même à partir de détails infimes. Son affinité avec Harrison Ford– la phrase “Je t’ai dit de venir ici, Junior” a attiré les fous rires des fans – a fait du film un succès retentissant qui a rapporté près de 500 millions de dollars dans le monde.

Énorme buste de l’acteur Sean Connery. Source: New York Times

Et bien que l’acteur ait décidé d’avoir une vieillesse tranquille – “Je suis déjà fatigué de ces choses” dirait-il à Variety – en 1999, il a été sélectionné par le magazine People comme l’homme le plus sexy du siècle, ce qu’il a vérifié quand il a joué sans problème dans Entrapment de Jon Amiel ( 1999) à une Catherine Zeta-Jones, qui avait trois fois son âge. Mais même la même actrice avouerait qu’il n’y avait pas d’homme plus magnétique et sexy que l’ancien James Bond . Le succès se poursuit avec The Hunt for Red October (1999) de John McTiernan dans lequel Connery joué un transfuge capitaine adjoint soviétique Marko Aleksandrovich Ramius, avec une galanterie inoubliable. Encore une fois, son personnage a réussi non seulement à créer une version beaucoup plus riche en nuances qu’on ne pouvait s’y attendre, et il a même éclipsé le protagoniste titulaire Alec Baldwin, le premier Jack Ryan sur grand écran.

En 2008, Connery a publié son autobiographie, Being a Scot, co-écrite avec Murray Grigor, dans laquelle il résumait sa vie par une phrase emblématique: «J’étais content de peu, j’en rendais beaucoup heureux. Je pense que ça a été une belle façon de vivre ».Peut-être la meilleure façon de se souvenir d’un homme emblématique doté d’un pouvoir personnel énorme et inoubliable.

