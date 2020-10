T

Des ributes ont été payés aujourd’hui à Sean Connery, décédé à l’âge de 90 ans.

Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon a rendu hommage à Sean Connery sur Twitter. Elle a déclaré: «J’ai eu le cœur brisé d’apprendre ce matin le décès de Sir Sean Connery. Notre nation pleure aujourd’hui l’un de ses fils les plus aimés.

«Sean est né dans une famille de la classe ouvrière d’Édimbourg et, grâce à son talent et à son travail acharné, il est devenu une icône du cinéma international et l’un des acteurs les plus accomplis au monde.

«Sean restera dans les mémoires comme James Bond – le classique 007 – mais ses rôles étaient nombreux et variés. C’était une légende mondiale, mais avant tout un Écossais patriotique et fier – sa présence imposante à l’ouverture du Parlement écossais et en 1999 a montré son amour pour le pays de sa naissance.

Les producteurs d’obligations Michael G Wilson et Barbara Broccoli ont rendu hommage à Sir Sean Connery dans un communiqué: «Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de Sir Sean Connery.

«Il était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l’entrée indélébile dans l’histoire du cinéma a commencé quand il a annoncé ces mots inoubliables – Le nom de Bond… James Bond» – il a révolutionné le monde avec son portrait graveleux et plein d’esprit du sexy et charismatique agent secret. «Il est sans aucun doute largement responsable du succès de la série de films et nous lui en serons éternellement reconnaissants.

Pinewood Studios, siège de la franchise de films Bond, a déclaré dans un communiqué: «Nous sommes extrêmement attristés d’apprendre le décès du légendaire Sir Sean Connery. Les souvenirs de cet acteur exceptionnel et de son incarnation inoubliable du superspy James Bond seront à jamais chéris à Pinewood.

L’ancien premier ministre d’Écosse Alex Salmond a décrit Sean Connery: «Le plus grand Écossais du monde, la dernière des vraies stars d’Hollywood, le Bond définitif.

La star de Game Of Thrones, Liam Cunningham, a partagé une photo de lui-même et de Sir Sean Connery et a écrit: «Cet homme était vraiment bon avec moi.

“Ils disent ne pas rencontrer vos héros. Il a dépassé toutes les attentes. RIP Sean.”

L’acteur de Star Trek, George Takei, a déclaré: «Sean Connery était une légende du cinéma, même loin dans ses années d’or.

«Nos obligations les plus solides ont été formées par lui, et il était intouchable. Il est décédé aujourd’hui à 90 ans, un héros suave jusqu’au bout.

Hugh Jackman a rendu hommage à Sir Sean Connery en écrivant sur Twitter: «J’ai grandi en idolâtrant #SeanConnery. Une légende à l’écran et hors tension. Repose en paix.”