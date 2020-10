S

ir Sean Connery, l’acteur qui a défini James Bond, est décédé à l’âge de 90 ans.

L’acteur écossais, qui a fêté son anniversaire en août, était surtout connu pour son portrait de l’espion britannique de 1962 lorsqu’il jouait dans Dr No.

Il a été le premier acteur à porter le rôle sur grand écran et a été suivi par Roger Moore, Daniel Craig et Pierce Brosnan.

(

Connery

/ .)

Il est apparu dans sept des thrillers d’espionnage – six plus le non officiel Never Say Never Again en 1983 – y compris From Russia with Love et Goldfinger.

Aujourd’hui, le fils de Sir Sean, Jason, a déclaré à la BBC que son père était décédé paisiblement dans son sommeil pendant la nuit alors qu’il était aux Bahamas, après avoir été «malade pendant un certain temps».

Jason Connery a déclaré que son père «avait beaucoup de membres de sa famille qui pourraient être aux Bahamas autour de lui» quand il est mort.

Il a déclaré: «Nous travaillons tous à comprendre cet événement énorme car il ne s’est produit que récemment, même si mon père est malade depuis un certain temps.

«Une triste journée pour tous ceux qui ont connu et aimé mon père et une triste perte pour toutes les personnes dans le monde qui ont apprécié le merveilleux cadeau qu’il avait en tant qu’acteur.»

Connery, de Fountainbridge à Édimbourg, a été très apprécié au cours de sa carrière. Ses prix comprenaient un Oscar, deux prix Bafta et trois Golden Globes au cours de ses cinq décennies de carrière.

(

Connery et son Oscar

/ REUTERS)

Son Oscar est venu en 1988, lorsqu’il a été nommé meilleur acteur de soutien pour son rôle de policier irlandais dans The Untouchables.

Les autres films de Sir Sean comprenaient Indiana Jones, The Last Crusade, The Hunt for Red October et The Rock.

Il a été fait chevalier par la reine au palais de Holyrood en 2000.

Des hommages ont été rendus aujourd’hui à l’acteur.

Sur Twitter, Lorraine Kelly a écrit: «Juste au moment où vous pensiez que 2020 ne pouvait pas être plus merdique, la triste nouvelle que Sean Connery est décédé. RIP – le meilleur Bond de tous les temps. »

Piers Morgan a écrit: «Le premier James Bond. Le meilleur James Bond. Quelle triste nouvelle.

Nicola Sturgeon a tweeté: “J’ai eu le cœur brisé d’apprendre ce matin le décès de Sir Sean Connery. Notre nation pleure aujourd’hui l’un de ses fils les plus aimés.”

Hugh Jackman a ajouté: «J’ai grandi en idolâtrant #SeanConnery. Une légende à l’écran et hors tension. Repose en paix.”

BAFTA a tweeté: «Nous sommes très désolés d’apprendre la mort de la légende du théâtre britannique Sir Sean Connery. Il a été boursier BAFTA, récipiendaire d’un prix spécial BAFTA et a remporté le titre de meilleur acteur BAFTA en 1988 pour Le nom de la rose.

Paddy McGuinness a écrit: «Icône, légende, phénomène, mégastar. 2020 est juste implacable! RIP Sean Connery. # 007 “

Oliver Dowden a écrit: “Triste d’apprendre le décès de Sir Sean Connery – une véritable légende et une icône britannique.”