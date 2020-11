Sean Connery, l’acteur écossais qui a amené James Bond au grand écran dans le cadre d’une carrière de quatre décennies, est décédé à 90 ans, a rapporté la BBC. Connery a joué l’espion 007 d’Ian Fleming dans sept films, à commencer par Dr No en 1962, un rôle qu’il a obtenu sans passer un test d’écran, selon Variety. Il a repris le rôle dans From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, Diamonds are Forever et Never Say Never Again.

Connery est mort dans son sommeil aux Bahamas, selon la BBC, et était en mauvaise santé depuis un certain temps.

Au cours de sa prolifique carrière, Connery a remporté un Oscar – Meilleur acteur dans un second rôle pour le film The Untouchables de 1987 – et trois Golden Globe Awards. Sa filmographie comprend également des tours de stars dans The Man Who would Be King, The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade et The Rock.

Les producteurs d’obligations Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont déclaré dans un communiqué qu’ils étaient dévastés par l’annonce du décès de Connery. «Il était et restera toujours dans les mémoires comme le James Bond original dont l’entrée indélébile dans l’histoire du cinéma a commencé quand il a annoncé ces mots inoubliables – ‘Le nom de Bond … James Bond’»

Connery est né à Édimbourg en 1930 et a abandonné l’école à 13 ans, rejoignant la Royal Navy, selon NPR.

Il a déclaré à Barbara Walters d’ABC en 1987 que sa vie avait changé avec un voyage à Londres au milieu des années 1950, où il était allé participer au concours de musculation Mr. Universe.

«Quand je suis allé à Londres pour [the competition], l’un des gars, il était dans [a show] «Pacifique Sud», a-t-il dit, «Voulez-vous faire un spectacle?», Se souvient-il. «Il m’a dit que c’était 12 £, 14 £ par semaine, ce qui était soudainement: [nice]». C’était seulement deux heures par jour. J’ai dit: ‘Je vais essayer.’ »

Lors d’une interview avec le magazine Playboy en 1965, Connery a fait remarquer qu’il était normal de frapper une femme pour la garder en ligne. Il s’est ensuite excusé pour le commentaire, selon le Washington Post.

Connery a utilisé sa stature de star de cinéma internationale pour faire pression pour le rétablissement d’un parlement écossais et s’est adressé à la première session du corps reconstitué en 1999. Il a été fait chevalier par la reine Elizabeth au Holyrood Palace à Édimbourg en 2000.

Il laisse dans le deuil sa seconde épouse, la peintre Micheline Roquebrune, son fils Jason Connery et un petit-fils.

