Le décès de Sean Connery à l’âge de 91 ans a donné plusieurs looks au cours des dernières années de la vie de la star de James Bond. Il a également fourni des photographies de la vie de la star décédée aux Bahamas avec sa femme Micheline Roquebrune, y compris une jolie photo finale montrant Connery tenant sa main pour leur anniversaire de mariage.

Le couple était marié depuis 45 ans et la photo capture la dévotion entre les deux, malgré le combat de Connery contre la démence. Selon Roquebrune, deuxième épouse de l’acteur et peintre d’origine marocaine et française, elle se sentait «magnifique» et ils «avaient une vie merveilleuse ensemble».

“Ce n’était pas une vie pour lui. Il n’a pas pu s’exprimer ces derniers temps. Au moins il est mort dans son sommeil et c’était tellement paisible. J’étais avec lui tout le temps et il s’est échappé. C’était ce qu’il voulait, “a-t-elle dit, selon le Daily Mail. “Il était un modèle d’homme. Ça va être très dur sans lui, je le sais. Mais ça ne pourrait pas durer éternellement et il est parti paisiblement.”

Connery a épousé l’homme de 91 ans en 1975, deux ans après son divorce avec l’actrice Diane Cilento avec qui il était marié de 1962 à 1973. Le mariage de 45 ans a également réussi à survivre et à prospérer à la suite d’une liaison avec la musicienne Lynsey de Paul . Roquebrune s’était marié deux fois avant de rencontrer Connery lors d’un tournoi de golf en 1970 alors qu’il était séparé de sa femme à l’époque. “Au début, il était difficile pour nous de nous voir”, avait déclaré Connery, selon le Daily Mail. “Elle vivait toujours en Afrique du Nord avec ses enfants.” Le couple est resté ensemble dans leur maison aux Bahamas après la retraite de Connery de son métier en 2006.

Selon le New York Post, la retraite de Connery du théâtre est venue avec des ordres “stricts” à son agent de refuser toutes les offres. Il quittait rarement sa maison à New Providence, aux Bahamas et la communauté fermée qui l’entourait. Ses quelques apparitions publiques depuis lors comprenaient des sorties au British Open et la célébration de son 89e anniversaire qui a été vue sur une photo aux côtés de son fils et de sa partenaire, Fiona Ufton.

Selon l’épouse de l’acteur décédé, Connery sera incinéré pour l’instant et son service commémoratif aura lieu à une date ultérieure. “Nous n’avons pas décidé quoi faire”, a déclaré la veuve au Daily Mail. “C’est quelque chose dont nous parlerons bientôt mais il sera incinéré aux Bahamas, ce qu’il voulait”.

Le frère de Connery, Neil, qui vit toujours à Édimbourg, en Écosse, espère qu’un mémorial pourrait se retrouver dans la maison de l’acteur. “Il est trop tôt pour le dire, mais nous en parlerons à l’épouse de Sean, Micheline et Jason, le fils de Sean,” a déclaré Elinor, l’épouse de Neil Connery, au Sunday Post. “Ce serait charmant mais c’est à sa famille immédiate de décider.”