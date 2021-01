Sean Hannity a consacré une quantité surprenante de temps d’antenne vendredi soir à “démystifier” un mème viral qui prétendait qu’Olive Garden avait révoqué son “Lifetime Pasta Pass”. Mercredi, Anderson Cooper de CNN a plaisanté en disant que les émeutiers du Capitole des États-Unis retourneraient au “Olive Garden, et à l’Holiday Inn où ils séjournent … Et ils vont parler du” grand jour “que ils avaient à Washington et ont vraiment «défendu quelque chose …» »Les médias sociaux ont pris les choses à partir de là.

Un communiqué de presse satirique qui aurait l’air de provenir d’Olive Garden a circulé sur Twitter, disant qu’il révoquerait son “Never Ending Pasta Pass” pour certains de ces invités, dont Hannity. L’animateur de Fox News a pris cette blague au sérieux dans un segment de son émission vendredi soir. Il se décrit comme un ouvrier moyen, notant qu’il aime Olive Garden, les magasins Walmart et s’identifie à d’autres marques qui s’adressent aux Américains de la classe ouvrière. Pour contraster, il s’est moqué de la faute de Cooper lorsqu’il a nommé des hôtels et a décrit le mème à son sujet comme “un tweet à carreaux bleus”.

Hannity ce soir a consacré un segment entier de son émission à essayer de démystifier un tweet satirique alléguant qu’il avait perdu son pass de pâtes à vie à Olive Garden https://t.co/ld53bPZOEA pic.twitter.com/pChSdFNMTy – Aaron Rupar (@atrupar) 9 janvier 2021

Hannity s’est ensuite lancé dans une publicité gratuite pour Olive Garden, y listant certains de ses plats préférés et confirmant que des programmes comme le “Lifetime Pasta Pass” sont réels. Il a décrit le mème comme «un rapport menaçant» et «de fausses nouvelles». Enfin, il a dit qu’il commanderait Olive Garden la prochaine chance qu’il obtiendrait «à moins qu’ils ne m’interdisent, ce qui serait un jour triste et triste de ma vie».

Le segment n’était toujours pas là-bas, cependant, alors qu’Hannity demandait à ses deux prochains invités de commenter le mème. L’un d’eux, visiblement pris au dépourvu, a déclaré après une longue pause: “Tu veux que je prenne ça, Sean? Euh, je peux prendre ça. Le truc avec Olive Garden est …”

Jusqu’à présent, aucun véritable représentant d’Olive Garden n’a commenté toute cette épreuve, bien que le designer Loui Mantia, Jr. ait confirmé qu’il était le créateur original du mème. Il a posté un long fil de discussion après le segment d’Hannity, expliquant la blague à ceux qui étaient derrière et faisant des remarques sur le phénomène qu’il a essayé de parodier, mais qui a fini par s’y mêler.

En pensant à l’absurdité d’Olive Garden entraînée dans cet événement actuel (et en tenant compte du fait que j’ai très peu de travail réel à faire ces jours-ci), j’ai écrit une déclaration fictive d’Olive Garden … révoquant «Lifetime Pasta» de Sean Hannity Passer.” – Louie Mantia, Jr. (@Mantia) 8 janvier 2021

“Il y a une barre très basse pour ce sur quoi les entreprises et les particuliers pensent devoir faire des déclarations publiques”, a-t-il tweeté.

Hannity a ensuite dénoncé le retrait du président Donald Trump de Twitter lors de son émission de vendredi soir, bien que les critiques aient déclaré que cela, avec sa crise de colère Olive Garden, était tout le temps d’antenne qui aurait pu être consacré à la tentative d’insurrection au Capitole. Trump fait face à des appels accablants pour sa démission alors qu’il ne reste que 11 jours à sa présidence.