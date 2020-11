M

rentrer à la maison est le meilleur moment pour repartir à zéro et se fixer de nouveaux objectifs. Comme le dit le flanker irlandais de Londres Sean O’Brien, il est temps de «tracer une ligne dans le sable et de recommencer à zéro».

Le retour d’Irlandais dans la capitale après 20 ans à Reading a été longtemps en préparation et a été retardé de deux mois de plus par Covid. Mais ce dimanche, contre Leicester, ils ont leur nouveau départ au Brentford Community Stadium.

Selon O’Brien, cette décision est aussi excitante pour les joueurs que pour les fans et les spécialistes du marketing. En effet, cela fait partie de la raison pour laquelle il a rejoint le club. Cela donne, croit-il, de la clarté à la mission.

«Nous ne pouvons pas attendre», dit la légende de l’Irlande et des Lions. «Cela va être une nouvelle identité pour nous. J’espère que dans les semaines à venir, nous aurons des fans, pour retrouver cette communauté irlandaise de Londres. “

Avec un vent juste, ce ne sera qu’un match que les Irlandais auront leur nouvelle place pour eux-mêmes, alors qu’ils affronteront Sale le 6 décembre.

Les London Irish joueront leur premier match au Brentford Community Stadium ce week-end

«C’est de première classe», dit O’Brien. «Les vestiaires sont sauvages, le terrain est brillant, le côté corporate des choses est incroyable. Il sera intéressant de voir quand il y aura des foules de retour, combien de buzz peut être créé. “

Ce week-end, c’est aux joueurs de créer l’ambiance.

“Ce n’est pas la même chose sans les fans”, dit-il. “C’est quelque chose que nous attendions avec impatience, de les accueillir à nouveau. Nous savons quel genre de soutien ils nous ont apporté ces derniers mois, via Covid, tout l’abonnement de saison. les détenteurs, le sport et le club sont très importants pour eux et nous voulons leur donner de quoi crier.

«Le type de rugby que nous voulons essayer dans les mois à venir devrait être passionnant pour les fans de venir le regarder.»

Les Irlandais ont constitué une équipe de tous les coins du monde du rugby qui, selon O’Brien, est emblématique de la ville dans laquelle ils retournent. L’équipe compte des internationaux chevronnés d’Australie, comme Rob Simmons et Nick Phipps, l’Irlande à O’Brien et Paddy Jackson, l’Écosse à Allan Dell et Blair Cowan, l’Argentine à Agustin Creevy et Waisake Naholo de Nouvelle-Zélande.

Des joueurs des Tonga, des Fidji, des Samoa, de la Moldavie et du Zimbabwe sont également inscrits. Tout le monde n’est pas en forme en ce moment, mais il y a un joli mélange de talent et d’expérience. Et, bien sûr, l’académie, l’usine de fond qui a produit trois membres de l’équipe d’Angleterre, continue de rouler.

Avec Ben Loader et Ollie Hassall-Collins, il y a aussi de jeunes talents locaux.

«Nous venons de partout, il y a beaucoup d’opinions différentes et des gens venant de différentes cultures et configurations», dit O’Brien. «Ça a été bien de marier tout cela dans un seul objectif. Nous sommes tous déterminés à essayer de faire cela ensemble. Londres est un peu comme ça.

“Nous avons hâte que les Australiens, les Irlandais et les Argentins et quiconque d’autre pourrait être là-bas pour se réunir et apprécier le rugby ensemble autant que nous aimons jouer au rugby ensemble.”

O’Brien a souffert d’une blessure à l’Irish jusqu’à présent, mais veut créer des souvenirs durables avec le club de Londres

À l’automne de sa carrière, O’Brien – qui souffre de blessure depuis qu’il a rejoint les Irlandais l’année dernière – a réussi 80 minutes lors de la défaite d’un point contre Worcester le week-end dernier.

«Je veux juste gagner le plus de matchs possible et créer quelque chose dont nous pouvons être très fiers, chaque fois que nous partons tous», dit-il. «Il s’agit de profiter de mon rugby, de respecter les normes de conduite et de développer les jeunes.

«Nous voulons créer notre propre petite histoire et nos propres souvenirs vraiment agréables en tant que groupe, et pour tous ceux qui soutiennent London Irish.