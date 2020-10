Vendredi, l’acteur devenu auteur Sean Penn a admis qu’il avait changé d’avis à propos de l’ancien vice-président Joe Biden sur la base de son plan pour la pandémie de coronavirus. Penn a déclaré à ses abonnés sur Twitter qu’il avait été «ambivalent» à propos de Biden jusqu’à ce qu’il entende ses récentes remarques sur COVID-19. Penn estime que la réponse de Biden à cette crise à elle seule fait de lui le candidat idéal pour l’élection présidentielle de 2020.

Vendredi soir, Penn a écrit qu’il venait “d’entendre Biden sur la stratégie COVID”, peut-être en regardant tardivement le débat de jeudi soir. Penn a également noté qu’il «travaillait sur des sites d’essai depuis le premier jour» et «parlait à Fauci et à tous les meilleurs scientifiques» pour ses propres efforts à but non lucratif visant à aider sa communauté à faire face à la pandémie. Pour Penn, le plan de Biden est «TOUT ce qui ramènera l’Amérique au travail et s’épanouira».

Je viens d’entendre Biden sur la stratégie de Covid. Il est mort. Je travaille sur des sites de test depuis le premier jour. Parler à Fauci et à tous les meilleurs scientifiques. C’est TOUT ce qui ramènera l’Amérique au travail et s’épanouira. J’avais été ambivalent à propos de Biden. Mon ambivalence est partie. Biden pour l’Amérique. – Sean Penn (@SeanPenn) 23 octobre 2020

“J’avais été ambivalent à propos de Biden. Mon ambivalence est partie”, a-t-il poursuivi. «Biden for America».

Penn a été aux premières lignes de la réponse aux coronavirus dans la région de Los Angeles, en Californie, par le biais de son organisation, Community Organized Relief Effort – CORE Penn a fondé CORE il y a plus de dix ans et a fourni une aide à Haïti après le tremblement de terre de 2010 et l’ouragan Matthew , entre autres projets. Cette année, il a adopté une approche plus nationale de la pandémie de COVID-19.

Pourtant, de nombreux adeptes de Twitter étaient sceptiques quant à la prétention de Penn à l’expertise. Certains ont fait valoir qu’il devenait indûment politique, plaidant en faveur du président Donald Trump. Cela a suscité de vifs débats dans les réponses au tweet original de Penn.

D’autres étaient d’accord avec Penn, admettant même qu’ils se réchauffaient également à Biden. Certains ont dit qu’ils prévoyaient déjà de voter pour Biden, mais n’étaient pas enthousiastes à ce sujet avant la pandémie.

Une analyse, publiée par Vox, a suggéré que Biden a influencé de nombreux électeurs avec sa rhétorique pandémique jeudi en le reconnaissant comme un problème national, et non un problème État par État. En revanche, Trump continue de rejeter la responsabilité du nombre de morts sur les États individuels et leurs dirigeants, politisant la question dans le processus. Biden a répondu: “Je ne regarde pas cela en termes de la façon dont il le fait, les États bleus et les États rouges, ils sont tous aux États-Unis.

Au moment d’écrire ces lignes, Biden est en tête des sondages nationaux d’environ 9,8 points, selon un rapport de The Guardian. Pourtant, avec le vote anticipé, le vote par correspondance et la reprise du scrutin en personne, le décompte du vote pourrait devenir une question compliquée au cours des prochaines semaines. Le jour du scrutin est le mardi 3 novembre 2020.