L’ancien attaché de presse de la Maison Blanche, Sean Spicer, sait une chose ou deux sur la façon de descendre sur la piste de danse, et il évoque maintenant les mouvements de danse du président Donald Trump lors d’un récent rassemblement de campagne. Après que le président ait été vu danser au “YMCA” du Village People à son arrêt à Sanford, en Floride plus tôt ce mois-ci, Spicer, qui avait lui-même participé à Dancing With the Stars, a donné ses deux cents.

Interrogé sur ses réflexions sur les mouvements de danse désormais viraux du président avant la signature d’un livre en Virginie la semaine dernière, selon Too Fab, Spicer est resté diplomate, déclarant: «Je pense que nous sommes au même niveau». Il a également suggéré que Trump “essayait de participer à l’émission”. Spicer avait participé à la saison 28 de la compétition de danse ABC, à beaucoup de controverse, jumelé avec la danseuse professionnelle Lindsay Arnold. Trop surprenant, ses talents de danseur l’ont fait continuer pendant un total de six semaines avant qu’il ne soit rejeté, bien que compte tenu de la réaction à la danse de Trump sur les réseaux sociaux, il semble peu probable qu’il dure aussi longtemps.

Après que Trump a été vu danser sous la forme de mouvements subtils de la main et des jambes plutôt que des mouvements de bras emblématiques du «YMCA», les médias sociaux ont éclaté, beaucoup critiquant les mouvements de danse du président. Une personne a demandé si les mouvements du président “passaient pour” danser “parmi certains groupes démographiques?” Une autre personne a plaisanté en disant qu’ils n’avaient «jamais vu quelqu’un faire le ‘YMCA’ avec ses pieds». Les villageois eux-mêmes avaient même précédemment encouragé le président à faire les bons mouvements de la main s’il voulait jouer la chanson lors de ses rassemblements, écrivant dans un message Facebook de février, “il devrait au moins faire la danse du ‘YMCA’ pendant qu’il y est. . “

Dans ce même message, le groupe s’était adressé à Trump en utilisant leurs chansons lors de leurs rassemblements, confirmant que le président avait la permission de les utiliser. Les villageois ont déclaré que “puisque notre musique n’est pas utilisée pour une approbation spécifique, l’utilisation du président est ‘parfaite[ly]Notant que Trump était «resté respectueux dans son utilisation de nos chansons et n’avait pas franchi la ligne d’arrivée», ils ont ajouté que «notre musique est tout compris et que tout le monde a certainement le droit de faire la danse du YMCA, quelle que soit sa politique Cela étant dit, nous n’approuvons certainement pas son utilisation car nous préférerions que notre musique reste en dehors de la politique. “

La décision du Village People diffère énormément de celle d’autres musiciens, qui ont envoyé des lettres de cessation et d’abstention de la campagne Trump après que le président ait défendu leurs chansons lors de ses rassemblements. Les Rolling Stones, le domaine de Tom Petty, Neil Young, le domaine de Leonard Cohen, Rihanna, REM, Prince, Panic! À la discothèque, Pharrell Williams, Nickelback, George Harrison, Elton John, Guns N ‘Roses, Luciana Pavarotti et plus récemment Phil Collins ont tous demandé à la campagne Trump de s’abstenir d’utiliser leurs chansons.