Si Sean Spicer n’était pas totalement en contact avec les lois HIPAA d’ici lundi, il sait maintenant tout à ce sujet après avoir commenté sur Twitter ce qu’il pensait être une violation des lois. En réponse à la nouvelle selon laquelle le journaliste d’ABC John Santucci tweetant que Chad Gilmartin, membre de l’atelier de presse de la Maison Blanche, avait eu un test COVID-19 positif, Spicer, qui a servi sous Trump en tant qu’attaché de presse en 2017, a appelé ce qu’il croyait. être une violation de la HIPAA, “… révéler leur nom semble être une violation de la HIPPA.” Il a également été critiqué pour avoir écrit “HIPPA” au lieu de “HIPAA” dans son tweet.

La nouvelle de Gilmartin continue la tendance troublante de ceux qui se trouvent à la Maison Blanche et aux alentours, qui sont testés positifs à la suite du diagnostic COVID-19 du président Donald Trump. Trump, qui a récemment été libéré du centre médical Walter Reed lundi soir, a révélé vendredi dernier que lui et sa femme, la première dame Melania Trump, étaient positifs pour le coronavirus. Depuis, de plus en plus de membres de son entourage, dont l’attachée de presse Kayleigh McEnany, ont partagé la nouvelle de leurs tests positifs.

Quant à Spicer, il a fait face à beaucoup de chaleur sur les réseaux sociaux pour ses propos. Voici un aperçu de certaines des réponses les plus notables à venir après son accusation de violation des lois HIPAA.

C’est HIPAA avec deux A, mais l’un d’eux signifie “Responsabilité”, donc je peux voir pourquoi vous l’avez laissé tomber – Mike Dorsey 😷 (@DorseyFilm) 5 octobre 2020

HIPPA régit les communications entre les prestataires de soins de santé et les patients. À moins que Santucci ne soit au clair de lune, HIPPA ne s’applique pas. Tu sais ça. Arrêtez d’être malhonnête. – Ouais (@ Andrews3Ra) 5 octobre 2020

HIPAA Si vous ne pouvez pas épeler l’acronyme et que vous ne comprenez pas qui est partie à cette loi particulière, vous ne devriez peut-être pas en tweeter. – SRM_MD (@ srmduke87) 5 octobre 2020

À moins qu’ils ne l’apprennent directement d’un hôpital (peu probable), vous vous trompez totalement. Il est également orthographié “HIPAA”. – Arlen Parsa (@arlenparsa) 5 octobre 2020

Si vous ne pouvez même pas épeler HIPAA, c’est un très bon pari que vous ne savez pas ce que cela dit – Oui, vous êtes raciste (@YesYoureRacist) 5 octobre 2020

Narrateur: Sean Spicer a été mal informé. Ce n’était pas une violation de la HIPAA. – Eugene Gu, MD (@eugenegu) 5 octobre 2020

