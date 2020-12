Quelqu’un chez Sears a joué une blague sur Internet cette semaine en mettant un résultat NSFW sur le site Web du détaillant lorsque les clients ont recherché «médecine boules». Le premier élément qui apparaît n’était pas des balles lestées à utiliser pendant l’exercice. Au lieu de cela, c’était un produit destiné à une zone plutôt sensible pour les hommes.

L’article s’appelle «Crochet de civière de boule d’attelage lourd XR Brands avec poids», et la photo qui l’accompagne n’était certainement pas sans danger pour le travail. Le produit est un appareil métallique avec une pince qui fait le tour du scrotum d’un homme. Il a deux chaînes attachées à deux poids de huit onces, note BroBible. La liste des produits comprenait une fonction de zoom pour permettre aux clients de trouver la solution idéale. De plus, il était en vente pour 49,88 $ et la liste se vantait qu’il «s’adapte à presque toutes les balles de taille». De plus, il a des clips de suspension pour que vous puissiez ajouter plus de poids.

La liste est apparue pour la première fois le 9 septembre 2020, mais les gens sur les réseaux sociaux viennent de le remarquer. Il a depuis disparu, car le premier article répertorié est un ballon médicinal en caoutchouc Champion Reactor pour 137,59 $. Pourtant, de nombreuses captures d’écran circulent sur Twitter. De toute évidence, les derniers éléments restants de l’entreprise Sears sont à la recherche de nouvelles sources de revenus. Faites défiler pour voir les meilleurs tweets sur l’incident.

Besoin d’un bon rire aujourd’hui?

Allez sur le site Web de Sears (https://t.co/O8gGs5ahsp) et dans la barre de recherche qui dit «trouver quelque chose de bien», tapez «Medicine Ball» et appuyez sur GO. Je vous en prie. – sethteel (@sethteel) 2 décembre 2020

Si vous recherchez ce cadeau difficile à trouver, accédez au site Web de Sears et recherchez «médecine-ball» – DC (@texas_kayak) 2 décembre 2020

J’ai cherché “médecine-ball” sur le site Web de sears et je n’étais pas prêt !!! – Makeveli Mab … la règle est de retour (@Its_RianM) 2 décembre 2020

C’est parce qu’ils essayaient de retirer la liste de médecine-ball du site Web avant que la grand-mère de quelqu’un ne la trouve😂 – RCD (@ rcd9229) 2 décembre 2020

