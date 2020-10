Le Seattle Storm l’a encore fait. Mardi soir, le Storm a battu les Las Vegas Aces lors du troisième match de la finale de la WNBA pour remporter le championnat de la ligue. C’est la quatrième fois dans l’histoire de la franchise et la deuxième fois en trois ans que l’équipe remporte le titre.

“C’est définitivement une réalité”, a déclaré Sue Bird de Storm aux journalistes en parlant de ne pas perdre en séries éliminatoires. “Nous avions notre alignement complet. Nous savions que dès le début que je suppose que nous avions une longueur d’avance sur beaucoup d’équipes de ce point de vue. Nous avons été vraiment chanceux. Nous avons parlé tôt, étant très chanceux d’avoir notre alignement complet. ” À l’instar de la NBA, toutes les équipes de la WNBA ont disputé la saison 2020 dans une bulle située à l’IMG Academy en Floride. Bird a déclaré qu’en dépit du titre, le Storm avait son lot de défis.

“C’était quand même une saison très difficile avec beaucoup de hauts et de bas, vivre dans une bulle, être absent”, a ajouté Bird. “Donc, comme chaque équipe, nous avons eu nos moments, c’est sûr.” Bird est avec le Storm depuis 2002 et a remporté quatre titres en plus d’être nommé All-Star 11 fois. Voici un aperçu des fans qui réagissent à la victoire du Storm lors de leur quatrième championnat.

«Cette année a été beaucoup pour moi. C’est pour Kobe, Gigi et la famille Bryant et pour Breonna Taylor. » Jewell Loyd, le Gold Mamba, a pris la parole après avoir remporté le championnat WNBA. pic.twitter.com/yyIwnr2STV – ESPN (@espn) 7 octobre 2020

Breanna Stewart, qui était absente la saison dernière en raison d’une blessure à Achille, a 26 ans et ne fait que s’améliorer 🔥 ◾ 2x MVP de la finale

◾ 2x Champion WNBA

◾ MVP de la ligue 2018 pic.twitter.com/r2NguQJf3g – ESPN (@espn) 7 octobre 2020

Vraiment incroyable que @breannastewart ait été nommé MVP des finales @WNBA après avoir déchiré son achille. Elle doit être l’une des concurrentes les plus difficiles que le jeu ait jamais vues. Quel gagnant effrayant. – LaChina Robinson (@LaChinaRobinson) 7 octobre 2020

Fil. J’ai déjà fait ça. Je recommence. Voici quelques-uns des championnats remportés par l’incroyable @ S10Bird Jeux Empire State 1995

1997 New York City HS

1997 État de New York HS

1998 New York City HS

1998 État de New York HS

1998 Lycée National

1999 Big East pic.twitter.com/fWi6eZGGoK – Tim Reynolds (@ByTimReynolds) 7 octobre 2020

Les titres de Sue Bird, suite. 2000 Big East

2000 NCAA

Coupe Jones 2000

2001 Big East

2002 Big East

2002 NCAA

Défi mondial 2002

Mondiaux 2002

2004 WNBA

Jeux olympiques de 2004

2007 Ligue russe

2007 EuroLeague

2007 FIBA ​​Amériques

2008 Ligue russe

2008 EuroLeague

Jeux olympiques de 2008 pic.twitter.com/k8zCCn1r7y – Tim Reynolds (@ByTimReynolds) 7 octobre 2020

Les titres de Sue Bird, suite Boule de diamant FIBA ​​2008

EuroLeague 2009

2009 Ekaterinburg Invitational

EuroLeague 2010

2010 WNBA

Mondiaux 2010

2012 Ligue russe

Jeux olympiques de 2012

2013 Ligue russe

Ligue russe 2014

Mondiaux 2014

Jeux olympiques 2016

WNBA 2018

Et maintenant, 2020 WNBA LÉGENDE. pic.twitter.com/FoU3JVzBZb – Tim Reynolds (@ByTimReynolds) 7 octobre 2020

Une domination directe! Félicitations à la @seattlestorm, une véritable ÉQUIPE d’élite! Champions @WNBA 2020 !! Spécial s / o à @ S10Bird pour son 4e championnat! Quand nous parlons de succès organisationnel soutenu et de «culture», nous devons abandonner la tempête! 👏🏽👏🏽👏🏽🏀🏆🏆🏆🏆 #WNBAFinals – Ros Gold-Onwude (@ ROSGO21) 7 octobre 2020

@seattlestorm félicitations pour avoir remporté la puce @WNBA! Vous l’avez tous mérité en affichant un beau ballon de basket. – dawnstaley (@dawnstaley) 7 octobre 2020

