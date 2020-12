Sebastián Rulli vante son grand chorizo ​​argentin, les fans deviennent fous | AP

L’acteur Sebastian Rulli Il a provoqué de nombreuses réactions avec sa dernière publication sur son compte Instagram officiel où il a montré quelque chose que beaucoup lui avaient demandé après la vidéo intime qui a récemment été virilisée par l’acteur Gabriel Soto.

Il ne fait aucun doute que la propagation de vidéo intime Gabriel Soto a suscité plusieurs réactions, dont celle de sa partenaire Irina Baeva et de la journaliste Paola Rojas, qui s’est prononcée en faveur du bien-être émotionnel des filles de l’acteur.

Cependant, une réponse plus récente qui a sans aucun doute déclenché plus d’un rire a été l’acteur Sebastián Rulli, qui a fait un offre.

L’acteur né en Argentine a profité du moment inconfortable que traverse son partenaire et a annoncé qu’il lui avait été demandé à plusieurs reprises de partager du contenu de ce type.

C’est pourquoi Rulli n’a pas hésité à faire un jeu de mots pour montrer le double sens de sa publication et a profité d’un aliment très typique de son pays d’origine: Saucisse argentine.

Ainsi le bel acteur a-t-il été vu souriant et cuisinant cette saucisse, témoignant cependant des demandes audacieuses de ses admirateurs.

A ceux qui demandent de la vidéo et qui ont l’eau à la bouche à cause du chorizo ​​argentin, voici quelques photos », a écrit le célèbre.

En outre, Sebastián Rulli a ajouté un défi suggestif selon lequel s’il réussit, il devra partager un contenu plus spécifique, bien qu’il n’ait pas clarifié la nature de cela.

Plus tard, le protagoniste de plusieurs feuilletons mexicains a accompagné sa publication de quelques hashtags qui ont une suggestion à moitié cachée: “#alpublicoloquepida, #elpreciodelafama, #chorizoargentino, #enterooentrozos, #espregunta, #sonrie, #behappy, #siyameconocenpaquemeinvitan”.

Comme prévu, la proposition de Rulli Il a rapidement attiré l’attention sur Instagram, où en seulement deux heures, il a réussi à obtenir plus de 147000 likes et d’innombrables commentaires qui ont apprécié l’humour de Rulli, mais lui a également demandé de partager la vidéo maintenant.

Ana Brenda lui a demandé de se rencontrer à la fin de la pandémie et Julio Camejo, qui a rappelé ses propres photographies intimes publiées en septembre 2019.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le week-end dernier, une vidéo privée de Gabriel Soto a commencé à circuler et en quelques heures elle est devenue virale sur tous les réseaux sociaux, c’est ainsi que l’acteur a accepté la véracité de celle-ci sur Twitter et a assuré qu’il s’agissait d’une violation de votre vie privée.

Et bien bonjour tout le monde, comment vas-tu? Eh bien, qu’est-ce que je leur dis? Encore une ligne au tigre. Je ne vais pas en parler beaucoup, tout ce que je veux vous dire, c’est que je me sens très vulnérable à cause de la manière dont ma vie privée a été violée, et dire clairement que cela s’est produit il y a de nombreuses années », a-t-il ajouté dans une vidéo publiée sur son compte. depuis Instagram.