Sebastián Yatra pourrait-il devenir le partenaire d’Aitana | .

Aitana Ocaña Morales mieux connue sous son nom Aitana, est une chanteuse d’origine espagnole qui a débuté sa carrière en 2017, on dit qu’elle pourrait devenir la nouvelle partenaire de la colombienne Sebastian Yatra.

Grâce à la personnalité captivante du chanteur Colombien Sebastián Yatra, il est extrêmement facile d’établir une amitié immédiate avec lui, en raison de son caractère, de son sourire et, surtout, de la manière naturelle de traiter tous ceux qui se rapprochent de lui.

Pour cette raison, il est devenu l’une des célébrités les plus aimées au monde, en particulier du fait qu’il n’a aucun problème à partager une partie de son succès avec ses fans, à des occasions constantes, nous l’avons vu faire des blagues, des danses, en Tik Tok et des collaborations avec des artistes spectaculaires comme lui, grâce à son humour léger, il est encore plus facile de s’entendre.

Actuellement, Sebastián Yatra a 26 ans, bien qu’il soit encore très jeune, il a réussi à lancer de grands projets et à devenir une star internationale.

En revanche, on retrouve la fille de 21 ans née le 27 juin 1999, Aitana Ocaña Morales est une chanteuse et compositrice espagnole, elle a commencé sa carrière en 2017 lorsqu’elle a remporté la deuxième place dans le programme Operación Triunfo.

Rapidement, sa popularité a commencé à croître immédiatement après son départ dudit programme, en plus d’être une femme assez belle, talentueuse et douce, la triade parfaite pour un grand artiste, elle est devenue une icône de la mode en Espagne pour ses collaborations avec entreprises reconnues dans l’environnement.

Sebastian Yatra et Aitana ont eu l’occasion de nouer une très belle amitié, on sait même qu’il y a une très bonne alchimie entre eux, surtout quand on les voit ensemble, soit en collaboration soit en faisant une vidéo, comme on peut le voir sur le compte Instagram officiel de l’interprète de “Perfide”.

Il y a ceux qui disent qu’ils ont l’air bien ensemble, nous pouvons le corroborer dans l’une des vidéos que Sebastián Yatra a lancées récemment, dans laquelle il semble danser avec Aitana sa dernière chanson “Ideal Girl”, elle a accepté le défi et le résultat était plus Que prévu, grâce à la chimie qu’ils ont tous les deux, ils semblent être des danseurs professionnels.

C’est grâce à cette vidéo que l’on pense que les deux pourraient participer à la nouvelle édition “Regarde qui danse«Eh bien, plusieurs rumeurs ont surgi où il affirme que Sebastián Yatra pourrait apparaître dans cette nouvelle édition aux côtés de la belle Aitana.

La description de Sebastián Yatra a également attiré l’attention:

“Nous pratiquons pour Look qui danse #chicaidealChallenge”.

Cette publication a été faite il y a environ cinq jours, les followers de la chanteuse ont immédiatement commencé à commenter la vidéo, excités de les voir ensemble, soulignant surtout qu’Aitana est une très belle femme et qu’ils forment un beau couple.

Comment tu te souviens Sebastian Yatra Il s’était rendu en Espagne pour devenir conseiller du chanteur Pablo López, dans l’émission “La Voz”, même les fans du Colombien ont été surpris d’entendre une déclaration de l’Espagnol, dans laquelle il prétendait tomber amoureux de Sebastian, ceci parce qu’il est quelqu’un de charismatique et surtout très coquette.

Il faut noter que ses propos avaient été plaisantants, le même interprète de «Ne pas danser seul» à côté de Danna Paola, a décidé de partager sur son compte Instagram officiel se disant flatté.

Être une star internationale lui a donné l’occasion de rencontrer des artistes d’autres pays, comme nous l’avons mentionné au début de la note, sa popularité est en grande partie due à son charisme et à son humilité, pour Sebastián Yatra il est très facile de conquérir le monde avec son personnalité.

