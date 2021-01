W

Est Ham est prêt à prendre jusqu’à 20 millions de livres sterling lors de la signature du record du club, Sébastien Haller avec l’Ajax lors de discussions sur un transfert de l’attaquant.

Haller a floppé au London Stadium après son transfert de 45 millions de livres sterling de l’Eintracht Francfort en 2019, marquant 10 buts en Premier League en 48 apparitions.

L’international ivoirien, qui a joué le deuxième violon de Michail Antonio pendant la majeure partie de son temps dans l’est de Londres, aurait déjà convenu de conditions personnelles avec l’Ajax et la partie néerlandaise tient à conclure l’accord le plus rapidement possible.

Alors que les Hammers subiront une perte importante en cas de déménagement, David Moyes est prêt à réinvestir rapidement les fonds dans un remplaçant et à faire venir un attaquant davantage dans le moule d’Antonio, qui a énormément dirigé son équipe depuis le redémarrage du projet.

Haller est intervenu pour le joueur de 30 ans à la suite de ses récents problèmes de blessures aux ischio-jambiers, mais n’a eu que peu d’impact avec seulement deux buts en 12 matchs depuis qu’Antonio a été expulsé contre Manchester City, même si l’un était un but de la saison contre Crystal Palace.

“Il a essayé de s’installer, cela prend du temps”, a déclaré Moyes après ce match. “Parfois, ils sont trop gros, nous attendons beaucoup de lui aussi. Nous voulons ses buts en Premier League, pas seulement en Coupe.”

Avec des fonds extrêmement serrés au club ce mois-ci, l’accord permettra à Moyes de revenir sur le marché alors qu’il cherche à renforcer son équipe après un début de saison impressionnant.

West Ham avait été intéressé par un déménagement pour l’attaquant de Bournemouth Josh King pendant la fenêtre estivale, bien que les discussions entre les deux clubs se soient ralenties et que le Norvégien n’a fait que huit apparitions pour les Cherries toute la saison.

Moyes souhaite également recruter un arrière gauche ce mois-ci après la chirurgie du genou d’Arthur Masuaku et a manifesté son intérêt pour Rico Henry de Brentford, bien qu’aucune approche n’ait été faite.

Pendant ce temps, Robert Snodgrass devrait également quitter le club et devenir la première recrue de Sam Allardyce en tant que manager de West Brom. L’écossais a moins de six mois sur son contrat à West Ham et est devenu excédentaire par rapport aux besoins.