ecret Cinema a défendu son projet d’organiser une projection immersive du favori des années 1980, Dirty Dancing à Walthamstow plus tard cette année, malgré près de 140 plaintes des habitants.

Les résidents et les militants qui protestent contre l’événement, qui doit se dérouler sur le terrain de sport Low Hall de la mi-juillet à la mi-septembre, affirment que le dépistage «détournera et endommagera» l’espace vert, créera une pollution sonore inutile et pourrait présenter une augmentation risque de transmission Covid-19. Les productions de Secret Cinema attirent généralement des dizaines de milliers de fans.

Comme l’a rapporté le Waltham Forest Echo, une réunion tenue la semaine dernière a vu les résidents exprimer leurs inquiétudes sur le fait que Secret Cinema «importerait des risques massifs pour notre communauté, ne laisserait aucun héritage positif et détournerait et endommagerait nos terres publiques. Ils feront des bénéfices et nous, la communauté, en paierons le prix. »

D’autres ont déclaré que l’événement signifierait que les terrains de football, normalement utilisés par le club communautaire local Coppermill Swifts FC, seraient complètement interdits, tandis que d’autres ont soulevé des inquiétudes concernant la pollution lumineuse.

«Il y a certainement des raisons de soutenir des événements dans les espaces verts, mais cette application prive la communauté pendant la journée afin de servir sa clientèle haut de gamme la nuit», a déclaré Isla Johns, résidente de Walthamstow.

Le directeur général de Secret Cinema, Max Alexander, a déclaré au Guardian que la société prévoyait de donner 1500 billets gratuits aux habitants et inviterait les écoles à utiliser le site pendant la journée, en disant: “Nous mettons des lieux sur la carte, puis d’autres entreprises viennent dans notre réveiller.

«Nous sommes itinérants, mais nous laissons un héritage positif aux personnes avec lesquelles nous nous engageons.»

Rob Haworth, qui a fait la demande au nom de l’entreprise, a déclaré lors de la réunion: «Nous comprenons parfaitement que nous pourrions être perçus comme un gros problème pour la région au cours de l’été et c’est la dernière chose que nous voulons.

«Je ne vais pas prétendre que ce que nous proposons n’a pas d’impact, mais je pense que nous pouvons limiter ces impacts.

«Tout est à l’opposé des résidents et nous avons conçu le site spécifiquement en pensant à nos voisins.»

Bien que le comité des licences du Waltham Forest Council ait accepté la demande de Secret Cinema, le groupe est tenu de tenir des réunions mensuelles avec les groupes communautaires pour les informer de tout progrès et pour répondre à toutes les préoccupations soulevées. En attendant, Secret Cinema doit toujours obtenir l’approbation de la planification afin de poursuivre la performance.