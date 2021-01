Secret sur la montagne, Heath Ledger et son secret, était-il gay? | AP

Beaucoup a été dit et sera parlé de l’acteur bien-aimé Heath Ledger, qui a perdu la vie à 28 ans; Cependant, l’une des histoires les plus frappantes a été celle de Jack Gyllenhaal, qui a révélé quelque chose sur son partenaire de Secret on the Mountain, pourrait-il être gay?

Gyllenhaal a avoué que lui et Heath Ledger seraient présents à la Oscars 2007, où on leur a dit quoi faire. L’acteur australien devrait accompagner sa co-star du film à succès et faire une blague sur l’amour de ses personnages.

Je me souviens qu’ils voulaient faire une ouverture pour cette année qui était une blague à ce sujet. Et Heath a refusé, a partagé l’acteur.

Le célèbre acteur qui a donné vie à Ennis del Mar Il a catégoriquement refusé la demande qui avait été faite pour le gala, car pour Heath Ledger, plaisanter sur la relation d’Ennis et Jack Twist était un réel manque de respect, car c’était toujours de l’amour.

À ce moment-là, je me suis dit: “ D’accord, peu importe. Et Heath a dit: “ Ce n’est pas une blague pour moi, je ne veux pas en faire une blague. C’est une question d’amour.

Jack Gyllenhaal a révélé qu’il aimait le fait que son partenaire soit très respectueux et ne plaisantait pas, même s’il voulait s’amuser à l’époque et ne se souciait pas de savoir s’ils plaisantaient un peu sur le sujet ou non.

Secret dans la montagne raconte l’histoire d’amour entre une paire de jeans, le film date de 2005 et a été très controversé et réussi pour avoir osé montrer l’amour sous un autre angle.

Grand livre de santé Il était toujours assez sérieux et professionnel et sa carrière était en plein essor. Malheureusement, l’acteur a été retrouvé mort le 22 janvier 2008.

À 28 ans, Ledger est allé dans l’au-delà après un mélange et un excès de drogue. Sans aucun doute, l’une de ses plus grandes performances sur grand écran a été celle de l’ennemi juré de Batman, blagueur, pour le film Batman The Dark Knight.

La performance de l’Australien a été tellement applaudie qu’il a même reçu un Oscar à titre posthume pour avoir donné vie au célèbre méchant.