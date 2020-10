HISTOIRES CONNEXES

Bonjour (encore), Newman.

Wayne Knight, ancien élève de Seinfeld, est de retour en mode courrier hargneux dans une nouvelle publicité politique qui critique la gestion par le président Trump du service postal américain. Dans l’annonce, parrainée par le comité d’action politique PACRONYM, Knight revêt son uniforme de facteur familier – bien que l’annonce prenne soin de l’appeler «votre sympathique facteur local» et non Newman – et se plaint avec colère de «l’assaut systématique et prémédité de l’administration Trump contre le courrier américain. » Il crache au nom du ministre des Postes de Trump, Louis DeJoy («Le gars n’a même jamais léché un timbre») et prend ombrage des tentatives de ralentir le courrier de la nation: «La seule personne qui peut ralentir le courrier est un facteur.» (L’annonce a fait ses débuts sur ..)

Knight sort une grosse cuisse de dinde de son sac postal et la mâche tout en se plaignant de l’accumulation de tout le courrier non livré: «Quand le courrier s’arrête, le monde s’arrête!» Il rassure également les téléspectateurs que leur bulletin de vote par la poste sera livré… car il vole effrontément des biscuits dans un emballage scellé. (David Mandel de Veep, qui était un écrivain sur Seinfeld, a écrit l’annonce et convaincu Knight de monter à bord.)

Knight a fait ses débuts en tant que Newman dans la saison 3 de Seinfeld, le facteur devenant un personnage récurrent majeur et l’ennemi détesté de Jerry (bien qu’il fût l’un des amis les plus proches de Kramer). Knight n’a pas repris le rôle depuis que Seinfeld a disparu en 1998, mais il est apparu sur le petit écran depuis dans The Exes, Hot in Cleveland et Torchwood.

Appuyez sur PLAY ci-dessus pour voir Knight revenir à ses racines postales, puis cliquez sur les commentaires et partagez vos réflexions sur l’annonce.

