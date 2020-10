À ce jour, 17 personnes sont mortes à Izmir, la troisième plus grande ville de Turquie, dont une noyée, et 709 ont été blessées, selon la présidence turque de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD).

Parmi les morts se trouvaient l’épouse et deux enfants du secrétaire général de la branche d’Izmir de l’Association médicale turque, a indiqué le groupe.

Le maire d’Izmir en Turquie, Tunc Soyer, a déclaré qu’une vingtaine de bâtiments s’étaient effondrés dans la province. Le gouverneur d’Izmir a déclaré que 70 personnes avaient été sauvées de sous les décombres.

Des efforts de recherche et de sauvetage sont en cours dans au moins 17 bâtiments, a indiqué l’AFAD. Les médias turcs ont montré des sauveteurs arrachant des personnes des décombres, y compris un survivant qui a été retrouvé environ six heures après le séisme. Les équipes d’urgence ont continué à creuser après la tombée de la nuit et des grues ont soulevé des dalles de béton de l’épave.

Le Centre sismologique euro-méditerranéen a déclaré que le séisme avait une magnitude préliminaire de 6,9, avec un épicentre à 13 kilomètres au nord-est de l’île grecque de Samos. Le United States Geological Survey a estimé la magnitude à 7,0.

Les médias locaux ont déclaré que le tremblement de terre avait été ressenti dans les régions de la mer Égée et de Marmara, où se trouve Istanbul. Le gouverneur d’Istanbul a déclaré qu’aucun dommage n’avait été signalé.

Le séisme a été ressenti dans les îles grecques orientales et même dans la capitale grecque Athènes.

Sur l’île de Samos, deux adolescents sont morts après avoir été frappés par un mur qui s’est effondré. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a tweeté ses condoléances, déclarant que «les mots sont trop pauvres pour décrire ce que l’on ressent avant la perte d’enfants».

Au moins 19 personnes ont été blessées sur l’île, dont deux, dont un jeune de 14 ans, ont été transportées par avion vers Athènes et sept hospitalisées sur l’île, ont indiqué les autorités sanitaires.

Le petit tsunami qui a frappé la côte turque a également affecté Samos, l’eau de mer inondant les rues de la principale ville portuaire de Vathi. Les autorités ont averti les gens de rester à l’écart de la côte et des bâtiments potentiellement endommagés.

L’eau s’est élevée au-dessus du quai du port principal de Samos et a inondé la rue.

La Turquie et la Grèce ont signalé des répliques et le séisme a également été ressenti en Bulgarie.

Le sismologue grec Efthymios Lekkas a déclaré à la télévision publique grecque ERT qu’il était encore trop tôt pour dire s’il s’agissait du tremblement de terre principal, bien qu’il ait déclaré que c’était probable.

«C’est un événement qui évolue», a déclaré M. Lekkas plus tôt, ajoutant que des dommages avaient été signalés dans certaines parties de Samos.

Un avertissement au tsunami a été émis, les habitants de la région de Samos ayant reçu l’ordre de rester à l’écart de la côte.

Les résidents ont été invités à rester à l’écart des bâtiments car les répliques ont secoué la région. Les deux pays ont signalé des répliques.

Le ministre grec chargé de la protection civile et de la gestion des crises, Nikos Hardalias, s’est rendu à Samos avec une équipe de recherche et de sauvetage, des ambulanciers et des ingénieurs. Certains insulaires prévoyaient de passer la nuit dans des tentes d’urgence par crainte des répliques.

Dans une manifestation de solidarité rare ces derniers mois de relations bilatérales tendues, les responsables des gouvernements grec et turc ont émis des messages de solidarité mutuels.

“Nous prions pour qu’il n’y ait plus de pertes de vies humaines en Turquie ou en Grèce et nous adressons nos meilleurs vœux à toutes les personnes touchées des deux côtés du tremblement de terre”, a tweeté le directeur de la communication de la Turquie, Fahrettin Altun. “Cette tragédie nous rappelle une fois de plus à quel point nous sommes proches malgré nos divergences de politique. Nous sommes prêts à aider si la Grèce en a besoin.”

Mitsotakis, le Premier ministre grec, a tweeté qu’il avait téléphoné au président turc Recep Tayyip Erdogan “pour présenter mes condoléances pour la perte tragique de vies humaines suite au tremblement de terre qui a frappé nos deux pays. Quelles que soient nos différences, ce sont des moments où notre peuple doit se tenir debout. ensemble.”

Erdogan a répondu au tweet avec ses remerciements et a présenté ses condoléances. “La Turquie, elle aussi, est toujours prête à aider la Grèce à panser ses blessures. Que deux voisins se montrent solidaires dans les moments difficiles est plus précieux que beaucoup de choses dans la vie”, a-t-il écrit.

Les relations entre la Turquie et la Grèce ont été particulièrement tendues, les navires de guerre des deux pays se faisant face à l’est de la Méditerranée dans un différend sur les frontières maritimes et les droits d’exploration énergétique. La tension persistante a fait craindre un conflit ouvert entre les deux voisins et les alliés de l’OTAN.