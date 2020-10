T

sa semaine, Louis AW Sheridan rejoint les passionnés de design à Paros.

Incongrue au nième degré, l’élégante silhouette blanche de Parīlio semble être découpée dans le gommage tentaculaire brûlé par le soleil qui l’entoure. Avec le teint éclatant et les proportions d’un modèle Instagram, cette pile brillante de courbes et de coins parfaits est une merveille artificielle et fière d’elle.

Cela ne veut pas dire que la nature n’est pas entretenue cependant, avec de grandes fenêtres encadrant les scènes cycladiques de tous les côtés, et des allusions subtiles à la langue vernaculaire locale dispersées partout. Les intérieurs sont prêts à être épinglés, avec des œuvres d’art lumineuses, audacieuses et recherchées des non-conformistes marocains LRNCE attirant le regard au milieu d’une mer de taupe et de terre cuite.

(Louis AW Sheridan)

Que vous vous soyez rendu à Paros en ferry ou que vous ayez traversé l’aéroport de la taille d’une pinte, il y a de fortes chances que vous connaissiez déjà l’attitude “ peut-être plus tard ” en matière de chronométrage. Cette même vision évolue de la frustrante à la libératrice à Parīlio, où le soleil est bas dans le ciel au-dessus de la piscine bleu vif, prêt à se coucher ou à rester en fonction de vos projets.

Les après-midis semblent interminables et il est aussi facile de marquer le temps passé avec des boissons coulées que des heures passées. Il y a un ordre naturel des jours avec lequel il est facile de s’adapter et difficile à combattre.

La beauté et les cerveaux. Plutôt que de compter sur la façade prête à photographier et sur l’objet d’art de la minute pour gagner les cœurs, Parīlio creuse plus profondément et livre également sur le front de l’expérience. Avec des mixologues intelligents, un concierge cool, calme et recueilli, et un chef intuitif à la barre; aucune boisson alcoolisée n’est trop dure, aucun musée n’est trop occupé et il n’y a pas deux dîners identiques.

En ce qui concerne la foule, il semble qu’ils aient tous reçu le mémo concernant la mode et le design, mais heureusement, ils ont oublié de préparer leur prétention – attendez-vous à partir avec de nouveaux amis des capitales du design du monde entier.

(Louis AW Sheridan)

Alors que la plupart des guides indiquent les plus grandes villes de Paros pour explorer et manger, peu se rapprochent de Lefkes en termes de terrain et d’histoire. Suivez le sentier byzantin à travers le village endormi et méconnu et vous trouverez des cafés, des places et des vues époustouflantes.

(Louis AW Sheridan)

Envolez-vous vers Athènes au départ de Londres Heathrow avec British Airways avant de rejoindre l’aéroport de Paros avec Sky Express. L’hôtel se trouve à 30 minutes en voiture de là.