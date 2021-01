Selena Gomez rend ses fans fous avec la sortie de sa première chanson en espagnol. L’avez-vous déjà entendu?

La célèbre chanteuse et actrice a décidé d’honorer ses racines mexicaines et a été encouragée à chanter en espagnol dans sa dernière chanson, qui est déjà devenue un succès international.

La star de 28 ans a surpris ses fans en annonçant la sortie de “Once Upon a Time” le 14 janvier.

La chanson au rythme lent avec des accents latins parle d’un chagrin d’amour et de la façon dont son cœur a été guéri. Plusieurs de ses followers ont estimé que la chanson était dédiée à 100% à son premier grand amour, Justin Bieber.

Dans une robe rose à fleurs avec un grand cœur lumineux sur le décolleté, Selena parcourt les différents environnements d’une maison en chantant sur le passé. Si vous êtes également tombé amoureux de son look, vous pouvez acheter la même robe pour 2645 $ ici.

Lors d’une interview avec Zane Lowe pour Apple Music, Selena a déclaré qu’elle souhaitait travailler sur un projet en espagnol depuis plus de 10 ans car elle était très fière de son héritage latino et attendait le moment idéal pour le faire. Il a ajouté que c’était un travail très exigeant car il ne pouvait pas prononcer les mots mal, mais malgré cela, il avait le sentiment qu’il chantait mieux en espagnol qu’en anglais.

Le tube de 12 jours a déjà atteint le numéro 4 en tant que chanson latine chaude américaine pour Billboard.

Après plus de 8 ans d’absence de la télévision, Selena a de nouveau misé sur la comédie et a rejoint le dernier projet de John Hoffman et Steve Martin, “Only Murders in the Building”.

La nouvelle série Hulu, qui a déjà commencé à tourner à New York, concerne 3 personnes qui vivent dans un appartement de luxe à New York et sont obsédées par le crime jusqu’à ce qu’elles découvrent qu’elles sont elles-mêmes impliquées dans un.