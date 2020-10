Selena Gomez joue dans un live avec Timothée Chalamet | AP

La chanteuse Selena Gomez Il a assez impressionné ses partisans après avoir passé un appel vidéo avec l’acteur recherché Timothée Chalamet rendre tout le monde fou, c’était quelque chose auquel on ne s’attendait pas du tout.

Les acteurs ont effectué un Vivre sur le réseau social d’Instagram, où ils ont eu une conversation sur son travail au cinéma et aussi les élections aux États-Unis.

Selena Gomez est rapidement devenue une tendance sur les réseaux sociaux samedi dernier pour le chat en ligne amusant qu’elle a eu avec l’acteur Timothée Chalamet.

Lors de l’émission en direct, les célébrités ont évoqué différents sujets, notamment les élections présidentielles aux États-Unis qui auront lieu le 3 novembre.

Grâce à Instagram, Selena Gomez et Timothée Chalamet ils se sont connectés dans un appel vidéo pour encourager leurs followers à voter et apparemment tout allait parfaitement jusqu’à ce que l’acteur de Little Women confond l’âge de Selena Gomez, qui s’est «indignée» à la surprise de ses followers.

Dans cet appel vidéo, l’acteur était au Madison Square Garden, à New York, faisant la queue pour voter, tandis que Selena Gomez semblait allongé dans un fauteuil à la maison.

En ce moment, je vote littéralement, à ma table de vote anticipé à New York au Madison Square Garden, ce qui me semble particulièrement métaphorique parce que j’ai vécu beaucoup de choses merveilleuses ici. J’espère donc qu’une autre grande chose se produira aujourd’hui », a expliqué Timothée.

Pendant l’appel vidéo, Timothée Chalamet a salué le travail de Selena Gomez et a même révélé que son succès dans l’industrie avait été une source d’inspiration pour lui et il espère enregistrer un autre film avec elle très bientôt.

Puis l’acteur lui a demandé s’il avait 29 ans et Selena Gomez a fait une grimace d’indignation, car en réalité il a 28 ans, cependant, Chalamet s’est excusé.

Quoi? Oh mon dieu! », A déclaré Selena Gomez, qui a immédiatement répondu comme une blague et un visage de résignation:« D’accord, je vais bien.

De même, les acteurs ont rappelé ce que c’était de travailler ensemble dans “Rainy Day in New York”, le film controversé du réalisateur Woody Allen auquel Elle Fanning et Diego Luna ont également participé.

Comme prévu, la vidéo a immédiatement tourné viral et les fans de célébrités ont commenté que ce n’était pas une erreur grave, car il n’y avait qu’un an d’intervalle, tandis que d’autres ont commenté que c’était une blague entre les deux acteurs, car ils sont de bons amis.

Selena et Timothée sortent ensemble sur Instagram alors que la seule chose que je peux faire est de les voir sur mon téléphone portable, confinés dans mon lit, en train de manger du pain “,” Selena a fait un live avec Timothée et il n’arrêtait pas de lui dire de belles choses, d’ailleurs il a dit J’espérais faire un autre film avec elle et je l’ai raté, j’ai envie de pleurer »ont été certaines des réactions des fans

Il est à noter que dans cette conversation qui a duré environ 10 minutes, des célébrités ont rejoint d’autres célébrités qui ont encouragé leurs partisans à voter lors de ces élections.

Par contre, dans quelques instants de l’enregistrement, on peut voir que l’interprète de “Love You Like A Love Song” était sous traitement, puisqu’elle avait une aiguille intraveineuse dans son bras gauche.

Comme vous vous en souvenez, Selena Gómez a révélé en 2015 qu’il souffrait de lupus et en fait, malheureusement, cette maladie s’est aggravée au point qu’en 2017, il a reçu une greffe de rein de son meilleur ami et même si l’on pourrait dire qu’il va mieux maintenant s’il a eu des complications qui Ils ont fini par affecter votre vie quotidienne et votre travail.

