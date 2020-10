1/4

Chanteuse et actrice Selena Gomez reprend enfin sa carrière sur grand écran et joue dans un filmCependant, ce sera très différent de ce que nous avons l’habitude de voir, car ce sera un thriller t3rror sur la semaine de la mode.

Selena Gomez est l’une des actrices les plus aimées d’Hollywood et s’est avérée être une vraie guerrière au fil des ans et a gagné l’admiration de nombreuses personnes à travers le monde.

Il semble que pour Selena La quarantaine n’était pas un obstacle à mettre de côté son travail artistique, puisqu’elle est désormais plus occupée que jamais car en plus de travailler sur une série mystère sur New York, la chanteuse envisage désormais de faire un film d’horreur et ils y figureront. les personnages d’élite de la scène de la mode.

Le film a déjà un nom officiel et il a été récemment annoncé que l’équipe travaille sur la production, il est intitulé “Maison de poupées“et ce sera un thriller psychologique Style Black Swan, selon Variety.

En plus de jouer, Selena Gomez est le producteur du film tant attendu et le scénario était en charge de Michael Paisley, scénariste de la série “The Witcher”, avec Henry Cavill.

Pour la direction Dollhouse, ils sont toujours à la recherche d’un cinéaste mais ils en recherchent un qui correspond parfaitement à ce qu’ils veulent représenter dans le film.

L’implication de Selena est une direction passionnante pour ce projet. Elle est extrêmement talentueuse en tant que star et productrice. Associer Selena à l’expertise de Shawn et Dan dans le genre de thriller d’horreur élèvera la maison de poupée et nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par la façon dont cela se déroule », a déclaré Adam Fogelson, directeur du studio STXfilms.

Il est à noter que ces dernières années, Selena Elle est devenue beaucoup plus impliquée dans le cinéma et la télévision, car comme vous vous en souvenez peut-être, elle a joué dans “The Dead Don’t Die” avec un casting spectaculaire, a été productrice sur “Hotel Transylvania 4”, et pour l’instant, elle produit et joue dans La série “Only Murders in the Building” de Hulu, avec Steve Martin, connu pour “Cheaper by the Dozen”.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, ses fans peuvent aujourd’hui la voir comme la protagoniste et la productrice exécutive d’une émission de cuisine pour HBO Max dont le concept a émergé pendant la période de confinement, afin que Selena puisse apprendre à préparer les recettes vedettes de certains des meilleurs chefs du monde.

Selena Marie Gomez a commencé sa carrière d’actrice à 10 ans avec le rôle de soutien de Gianna dans la série pour enfants “Barney & Friends” et y a participé jusqu’en 2004, date à laquelle elle a été contrainte de se retirer du casting.

Après cela, il a fait de petites apparitions dans des films et des séries comme “Spy Kids 3-D: Game Over” en 2003, “Walker, Texas Ranger: Trial by Fire” en 2005 et “Brain Zapped” en 2006 et à partir de 2006 est apparu dans plusieurs séries de Disney Channel comme “The Suite Life of Zack and Cody” et “Hannah Montana”.

Selena Gomez a été opérée le 14 septembre 2017 pour une greffe de rein dans son combat contre le lupus et l’organe a été donné par son amie et également l’actrice Francia Raisa.

Après ça, Selena Il a eu quelques difficultés dans l’exercice de ses activités, c’est la raison pour laquelle il a décidé de se retirer pour un temps tant des médias que de la musique et du théâtre, car il ne serait pas capable de faire beaucoup de choses courantes.

