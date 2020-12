Selena Gomez montre son gain de poids après une alarme éclaircie | Réforme

Après tant d’inquiétudes des fans, le chanteur Selena Gomez Il a montré sa prise de poids après avoir été alarmé par une extrême maigreur qu’il avait l’air à cause de sa maladie dont il souffre depuis plusieurs années.

Les fans de Selena Gomez assurent que la chanteuse reprend enfin du poids et de la masse musculaire, ce qui les calme bien sûr un peu.

Et c’est que depuis qu’ils l’ont détecté lupus En 2015, Selena Gomez a dû faire face aux changements physiques que son corps subit du fait de sa maladie.

Il ne fait aucun doute que le lupus a affecté l’interprète de “Look At Me Now” de différentes manières, car en plus d’avoir souffert de néphrite lupique, elle a récemment annoncé dans son émission de cuisine qu’elle était très faible à cause de la maladie .

C’est pour cette raison que ses fans étaient assez alarmés quand il y a quelques mois, Selena Il a partagé une vidéo sur son compte Instagram officiel dans lequel il a l’air extrêmement mince, en plus de celle sur son Instagram Live avec le bel acteur Timothée Chalamet, ils ont découvert que l’ancienne actrice de Disney Channel avait une ligne intraveineuse dans son bras.

Quelqu’un d’autre a-t-il remarqué à quel point elle est maigre? “Elle a l’air si maigre que ça m’inquiète” et “Très maigre, est-ce que quelqu’un sait ce qui se passe?”

En fait, il y a quelques mois Selena Gomez a décidé de briser le silence pour parler de la perte de poids drastique que j’ai subie ces dernières années.

Je suis devenu peu sûr de moi. J’ai aussi le lupus, donc je fluctue beaucoup avec mon poids, j’ai donc dû apprendre très tôt comment devenir dur quand il s’agit de ces choses et comprendre que cela n’a pas d’importance du tout. C’est juste odieux. C’est tout », a-t-il révélé à Cosmopolitan.

Cependant, ses followers sont actuellement un peu plus calmes pour la santé de la chanteuse, après avoir publié des photos où il est évident que Selena vous gagnez petit à petit du poids et de la masse musculaire.

Il est à noter que la photographie a été prise sur le tournage de “Only Murders in the Building” le 7 décembre, à New York.

En revanche, à travers ses réseaux sociaux, l’actrice et chanteuse a fait connaître son fanatisme pour la série biographique de la reine du Tex Mex.

Et est-ce que ces derniers mois, Selena Gomez s’est retrouvée plongée dans ses nouveaux projets professionnels; cependant, il n’a pas été sans rapport avec la première de la série biographique “Selena: La série” sur la plateforme Netflix, une production qui raconte la vie de la reine du Tex Mex, Selena Quintanilla.

J’ai regardé la série Selena sur Netflix. Elle est si bonne. Elle est une grande inspiration. Ils m’ont donné son nom et c’est incroyable », a déclaré l’interprète de« Love you like a love song ».

Comme vous vous en souviendrez, tout au long de sa carrière artistique, Selena Gomez Elle a toujours montré son admiration pour la chanteuse Selena Quintanilla qui, comme elle, est née aux États-Unis dans le fils d’une famille d’origine mexicaine.

Je savais qui ils m’appelaient (Selena), j’ai pu visiter sa tombe et j’ai rencontré sa famille. C’est un grand honneur de porter le nom de quelqu’un d’aussi incroyable », a ajouté le chanteur.

Aussi, en 2014, Selena Gomez a eu l’opportunité de travailler avec la famille Quintanilla dans une version de «Bidi Bidi Bom Bom» en duo virtuel avec la reine de Tex Mex.

Comme petit, Gomez Elle n’a pas arrêté de travailler, d’abord avec son émission de cuisine via la plateforme HBO Max: «Selena + CHEF», l’émission a été enregistrée pendant l’accouchement à cause du cor0navirus et à travers 10 chapitres elle a appris à cuisiner des recettes de la main de un cuisinier invité.

