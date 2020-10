Selena Gomez s’est assise pour une conversation Instagram avec le colistier du candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden, la sénatrice de Californie Kamala Harris, où elle a parlé de son propre parcours en matière de santé mentale et de son expérience du lupus. Gomez a été traitée pour anxiété et dépression en 2018 et a également été hospitalisée en 2017 lors d’une transplantation rénale. Harris et Gomez ont également souligné l’importance de voter le jour du scrutin, le 3 novembre. Gomez a déjà voté elle-même, notant que c’était la première fois qu’elle le faisait.

Au cours de leur discussion de jeudi, Harris a déclaré qu’elle et Biden se battaient pour “conserver la loi sur les soins abordables et l’élargir”. Cela a laissé la porte ouverte à Gomez pour discuter de ses propres expériences avec les soins de santé, E! Les nouvelles. «J’ai moi-même, vous savez, partagé mon histoire sur mon parcours en santé mentale et j’ai trop lu, je pense, à quel point ce pays est affecté mentalement», a déclaré le chanteur de «Loose You to Love Me». «J’ai eu tellement de rêves sur, tu sais, créer des endroits où les gens pourraient aller. Je pense qu’il y a une partie de moi qui souhaite que nous ayons une sorte d’endroit qui donne l’impression que, d’accord, peut-être que vous avez juste besoin d’aide. “

Gomez a déclaré que la question est “quelque chose qui est important et important pour moi”. Harris a ajouté: “Nous avons encore beaucoup de travail à faire, et c’est quelque chose qui me tient à cœur et j’ai hâte de travailler avec vous là-dessus.” Depuis 2014, certains régimes d’assurance individuelle et collective de santé étaient tenus d’inclure une couverture de santé mentale, et l’ACA note que les fournisseurs d’assurance ne peuvent pas refuser la couverture médicale ou augmenter les primes pour toute personne ayant des conditions préexistantes. Cela comprend les problèmes de santé mentale.

La conversation avec Harris a eu lieu quelques jours après que Gomez a publié des photos d’elle-même en train de remplir son bulletin de vote par la poste. Elle a dit à Harris qu’elle n’était pas «très instruite» sur le processus de vote, mais elle comprend que son vote «compte plus que jamais». Ne pas voter “n’est tout simplement pas une option” pour un citoyen concerné, a-t-elle déclaré. Gomez a noté qu’elle était heureuse de voir autant de jeunes s’engager politiquement.

“Nous sommes ceux qui vont flamboyer. Et nous allons être la prochaine vague de personnes qui vont vraiment décider de notre avenir”, a déclaré Gomez, 28 ans. “Et j’ai l’intention de faire tout ce que je peux pour aider et pour encourager les gens à voter. Je ne sais pas s’ils en ont assez de moi maintenant.”

Dans sa diffusion en direct YouTube Voting Power Hour mardi, Gomez a déclaré que c’était la première fois qu’elle votait. “Honnêtement, je n’ai pas honte de dire ça, mais je suis en quelque sorte, je suis en quelque sorte – c’était ma première fois”, dit-elle, note E! Nouvelles. “Et je vais dire ça parce que je n’ai jamais ressenti – et c’est tellement vrai – et j’aime maintenant l’admettre aux gens, comme si mon vote compte. Comme, chaque petite chose compte, alors je pense juste que certains les gens entrent dans leur tête et ils se disent: «Eh bien, qu’est-ce que c’est important? Et puis, une fois que j’ai vraiment, vraiment commencé à m’y intéresser, c’est tout ce sur quoi je pouvais me concentrer. “