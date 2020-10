Selena Gomez a reçu un soutien royal ce week-end de la princesse Eugénie, qui a félicité la chanteuse pour avoir montré sa cicatrice de greffe de rein le mois dernier. Eugénie, la fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson, a fièrement montré sa propre cicatrice au dos dans le passé, même le jour de son mariage en 2018. La princesse a lutté contre la scoliose lorsqu’elle était enfant et a dû subir une opération au dos à l’âge de 12 ans, et elle a utilisé sa position en tant que membre de la famille royale pour sensibiliser à la condition.

“Je pensais que c’était super cool de [Gomez] pour montrer qu’elle a confiance en qui elle est et ce qu’elle a enduré après avoir eu du mal à montrer sa cicatrice. Soyons fiers de son caractère unique », a écrit Eugénie dans un article sur Instagram Story, rapporte The Daily Mail. La princesse, 30 ans, a également inclus le message original de Gomez du 24 septembre. Sur la photo, Gomez portait un maillot de bain une pièce bleu et a montré la cicatrice de la chirurgie sur sa cuisse droite.

La chanteuse de “Boyfriend” a subi une greffe de rein en 2017 après que son amie, l’actrice Francia Raisa, ait fait don de son rein à Gomez. Dans sa légende, Gomez a déclaré qu’il était «très difficile» de montrer sa cicatrice au début et qu’elle la couvrait toujours en photos. “Maintenant, plus que jamais, je me sens confiant en qui je suis et en ce que j’ai vécu … et j’en suis fier”, a écrit Gomez. Elle a également tagué le fabricant du maillot de bain, La’Marette, “dont le message est que … tous les corps sont beaux”.

En octobre 2018, quand Eugénie a épousé James Brooksbank, elle portait une robe de mariée personnalisée avec un décolleté rabattu dans le dos. La conception a permis à Eugénie de montrer fièrement la cicatrice de sa chirurgie du dos. «J’ai été opéré quand j’avais 12 ans sur le dos, et vous verrez vendredi [at the wedding], mais c’est une belle façon d’honorer les personnes qui se sont occupées de moi et une façon de défendre les jeunes qui vivent également cela “, a déclaré Eugénie dans une interview avec ITV avant le mariage.” Je pense que vous pouvez changer la façon dont la beauté est, et vous pouvez montrer aux gens vos cicatrices et je pense que c’est vraiment spécial de défendre cela. “

Eugenie et Brooksbank marqueront bientôt un autre moment majeur de leur vie. Le couple a annoncé en septembre qu’il attendait son premier enfant. Ils attendent le bébé au début de 2021. Leur bébé sera le premier petit-enfant d’Andrew et de la duchesse d’York. “Son Altesse Royale la princesse Eugénie et M. Jack Brooksbank sont très heureux d’annoncer qu’ils attendent un bébé au début de 2021”, a déclaré le palais de Buckingham dans un communiqué. “Le duc d’York et Sarah, la duchesse d’York, M. et Mme George Brooksbank, la reine et le duc d’Édimbourg sont ravis de la nouvelle.”