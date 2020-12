Découvrez les 3 styles que Selena portait lors du tournage des scÚnes de sa nouvelle série à New York.

La cĂ©lĂšbre actrice et chanteuse a profitĂ© du produit de quarantaine de la pandĂ©mie pour se rĂ©fugier et s’occuper de son travail et de ses affaires personnelles, mais son prochain projet a commencĂ© les enregistrements et cela l’a forcĂ©e Ă se rendre Ă New York pour commencer le tournage.

La nouvelle sĂ©rie Hulu, intitulĂ©e «Only Murders In The Building», est une comĂ©die rĂ©alisĂ©e par Steve Martin et John Hoffman Ă laquelle participent Ă©galement Steve, Martin Short, Aron Dominguez et bien sĂ»r Selena Gomez en tant qu’acteur.

La comĂ©die tant attendue concerne 3 personnes qui vivent dans un appartement de luxe Ă New York et sont obsĂ©dĂ©es par le crime jusqu’Ă ce qu’elles dĂ©couvrent qu’elles sont elles-mĂȘmes impliquĂ©es dans un appartement.

L’actrice de 28 ans a fait sa premiĂšre apparition sur scĂšne avec un look trĂšs frappant. L’ancienne fille de Disney a combinĂ© un court manteau de fourrure Michael Kors jaune-orange avec un pantalon Ă carreaux de type grand-pĂšre, ainsi qu’un pull jaune associĂ© Ă un chapeau en laine. Il ferma sa tenue avec des lunettes marron clair, des bottes Ă lacets et de gros Ă©couteurs rouges.

Sa scĂšne suivante semble ĂȘtre inspirĂ©e de la sĂ©rie Netflix, «La Casa de Papel» car il porte une combinaison rouge ajustĂ©e Ă la taille avec une cravate trĂšs similaire Ă celle des voleurs espagnols. Selena s’est protĂ©gĂ©e du froid avec un manteau de couleur naturelle et un foulard Ă carreaux marron assorti Ă ses bottes courtes. Le masque vert est un must.

Pour ĂȘtre plus Ă l’aise entre les prises, Selena a choisi une tenue en peluche blanche qu’elle a combinĂ©e avec une couverture qu’elle portait dans ses bras car cela la faisait se sentir plus froide. Pour ses pieds, elle a prĂ©fĂ©rĂ© les bottes Ugg grises classiques, les prĂ©fĂ©rĂ©es des cĂ©lĂšbres quand il s’agit d’ĂȘtre confortables mais Ă©lĂ©gantes.

Les fans de Selena devront se contenter de voir les photos de son tournage car pour le moment, il n’y a aucune confirmation de la date de la premiĂšre de la sĂ©rie.