Netflix devrait lancer sa série biographique basée sur la vie de la chanteuse pop latine Selena Quintanilla-Pérez – près de deux années complètes après l’annonce du projet.

Le streamer a annoncé mardi que Selena: The Series sera présenté en première le vendredi 4 décembre. La nouvelle est accompagnée d’une bande-annonce en noir et blanc (ci-dessus) mettant en vedette Christian Serratos de The Walking Dead en personnage et en concert en tant que chanteur emblématique. La vidéo a d’abord été partagée via le pseudonyme Twitter @contodoNetflix avec la légende: «Chaque légende commence par un rêve.»

Selena: La série a déjà été décrite comme un drame de passage à l’âge adulte qui suit Selena à travers les «choix déchirants et bouleversants» qu’elle et sa famille doivent faire alors qu’ils réussissent dans l’industrie de la musique. L’émission serait divisée en deux parties, la première moitié s’étendant sur six épisodes d’une heure.

Le casting est complété par Gabriel Chavarria (East Los High) dans le rôle d’AB Quintanilla, le frère aîné de Selena; Ricardo Chavira (Desperate Housewives) dans le rôle d’Abraham Quintanilla, le père de Selena; Noemi Gonzalez (The Young and the Restless) dans le rôle de Suzette Quintanilla, la sœur de Selena; Seidy Lopez (Training Day) dans le rôle de Marcella Quintanilla, la mère de Selena; et la nouvelle venue Madison Taylor Baez dans le rôle de Young Selena.

Selena est devenue l’une des artistes latines les plus vendues des années 1990, avec notamment une victoire aux Grammy Awards en 1994 pour le meilleur album mexicain / américain. En 1995, à l’âge de 23 ans – alors que Selena était sur le point de le frapper encore plus en passant à la musique pop américaine grand public – elle a été abattue par son amie et ancienne employée Yolanda Saldívar.

Selena: La série survient près de 24 ans après que Jennifer Lopez ait incarné la star de la musique Tejano dans le long métrage de 1997 acclamé Selena.

Appuyez sur PLAY sur la bande-annonce ci-dessous, puis cliquez sur les commentaires et dites-nous si vous allez ajouter Selena: The Series à votre file d’attente Netflix.