Selma Blair a enfilé un bikini sur sa dernière photo Instagram, partagée vendredi, pour faire sa part pendant le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Blair était également occupée plus tôt cette semaine lorsqu’elle a rejoint le reste de la distribution de Legally Blonde pour une réunion virtuelle afin d’aider à collecter des fonds pour le World Central Kitchen du célèbre chef Jose Andres. Plus tôt ce mois-ci, Blair a déclaré que sa sclérose en plaques était en rémission.

Le dernier post Instagram de Blair était une série de photos montrant l’homme de 48 ans portant un bikini rose. Sur la dernière photo, elle n’a montré que ses jambes, sa main tenant le haut de bikini. “J’adore quand mon soutien-gorge et mes sous-vêtements … vont. Surtout quand c’est pour une si bonne cause”, a écrit Blair. “Élégant [KiT Undergarments] devenu maillot de bain. Ils s’associent avec [Women’s Cancer Research Fund] pour le mois de sensibilisation au cancer du sein. Un pourcentage des ventes sera reversé au Fonds de recherche sur le cancer pour les femmes. »Elle a inclus le hashtag« Kits to Kick Cancer ».

Blair n’est pas la seule célébrité à contribuer au partenariat de KiT Undergarments avec le Women’s Cancer Research Fund. La marque a partagé des photos avec Rashida Jones, Riley Keough, Melanie Griffith, Cynthia Erivo, Lisa Rinna et d’autres modélisant ses soutiens-gorge. Selon le propre post de la marque avec les photos de Blair, elle porte le Triangle Pullover Bra en Rose et le Seamless Classic Cut Brief en Rose.

Plus tôt cette semaine, Blair a rejoint Reese Witherspoon, Jennifer Coolidge, Luke Wilson, Holland Taylor, Matthew Davis, Ali Larter, Alanna Ubach et Jessica Cauffiel pour la réunion virtuelle Legally Blonde, note Today. Au cours de l’événement, Witherspoon a déclaré que personne qui avait réalisé le film ne pensait qu’il aurait une telle résistance. En fait, un troisième film est en préparation. “Je ne pense pas qu’aucun de nous ne savait ce que ce film allait devenir ou comment il inspirerait les jeunes femmes et les jeunes du monde entier”, a-t-elle déclaré. “J’ai parcouru le monde entier et toujours, toujours le film dont les gens m’arrêtent est Legally Blonde.”

Blair a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en 2018, des années après avoir commencé à ressentir certains symptômes de la maladie chronique. Elle a été ouverte sur son combat contre la maladie, a connu des spasmes et a eu du mal à marcher. Plus tôt ce mois-ci, elle a dit à un fan que sa SEP était en rémission, rapporte Yahoo Life. La rémission, une période pendant laquelle un patient ne présente pas de symptômes, peut durer des semaines ou des mois, mais il n’existe aucun remède pour la maladie.