Une première dose offre une protection “substantielle”, ont déclaré les médecins en chef du Royaume-Uni en déclarant leur soutien à l’avis du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI).

Le JCVI a présenté un nouveau schéma posologique visant à accélérer le déploiement. Cela signifie qu’au Royaume-Uni, la deuxième dose des deux vaccins sera administrée dans les 12 semaines suivant la première.

Mais Alejandro Cravioto, président du Groupe stratégique consultatif d’experts sur la vaccination (SAGE) de l’OMS, a déclaré que les deux doses de Pfizer jab devraient être administrées dans les 21 à 28 jours.

Il a déclaré mardi lors d’une conférence de presse en ligne: «Nous avons délibéré et émis la recommandation suivante: deux doses de ce vaccin (Pfizer) dans les 21 à 28 jours.

M. Cravioto a ajouté: «Le SAGE a pris des dispositions pour que les pays en situation exceptionnelle de contraintes d’approvisionnement en vaccins (Pfizer) retardent l’administration de la deuxième dose de quelques semaines afin de maximiser le nombre de personnes bénéficiant d’une première dose.

Boris Johnson: le Royaume-Uni a vacciné 1,3 million de personnes avec les vaccins Pfizer et Oxford

«Je pense que nous devons être un peu ouverts à ces types de décisions que les pays doivent prendre en fonction de leur propre situation épidémiologique.»

Le professeur Chris Whitty, médecin-chef de l’Angleterre, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse à Downing Street que l’extension de l’écart entre le premier et le deuxième vaccin signifierait que le nombre de personnes vaccinées pourrait être doublé en trois mois.

«Si, pendant cette période, la protection est supérieure à 50%, vous avez en fait gagné. Plus de personnes auront été protégées qu’elles ne l’auraient été autrement », a déclaré le professeur Whitty.

«Nous sommes convaincus que la protection sera probablement bien supérieure à 50%.»

Le professeur Whitty a déclaré que le calendrier des vaccins était «réaliste mais pas facile».

Il a ajouté: «Le NHS va devoir utiliser plusieurs canaux pour sortir cela, mais ils sont très déterminés à le faire, mais cela ne facilite pas les choses.

«Et, bien sûr, dans le cas du vaccin Pfizer, comme je pense que cela est largement rapporté, il est plus difficile à gérer en raison du modèle complexe de la chaîne du froid.

«Nous aussi, avec les deux vaccins, nous voulions être très prudents les deux ou trois premiers jours, car nous sommes allés un peu lentement au cas où il y aurait des problèmes initiaux inattendus.

Pfizer a déclaré qu’il n’avait testé l’efficacité du vaccin que lorsque les deux injections étaient administrées à 21 jours d’intervalle. Les données de ses essais cliniques ont montré que le vaccin était efficace à 95% pour prévenir Covid-19 sept jours après l’administration de la deuxième dose.

Dans une déclaration à CNBC, Pfizer a déclaré: «L’étude de phase 3 de Pfizer et BioNTech pour le vaccin Covid-19 a été conçue pour évaluer l’innocuité et l’efficacité du vaccin suivant un calendrier à 2 doses, séparées de 21 jours. L’innocuité et l’efficacité du vaccin n’ont pas été évaluées sur différents schémas posologiques, car la majorité des participants à l’essai ont reçu la deuxième dose dans la fenêtre spécifiée dans la conception de l’étude.

«Bien que les données de l’étude de phase 3 aient démontré qu’il existe une protection partielle contre le vaccin dès 12 jours après la première dose, aucune donnée ne démontre que la protection après la première dose est maintenue après 21 jours.»

Dans une déclaration commune, les médecins en chef de l’Angleterre, de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord ont reconnu que la décision de reporter les rendez-vous pour les seconds coups était «opérationnellement très difficile».

Ils ont déclaré: «Nous devons suivre les principes de santé publique et agir rapidement si nous voulons vaincre cette pandémie qui sévit dans nos communautés, et nous pensons que le public comprendra et nous remerciera pour cette action décisive. soutien.”