Cherche à être attirante, la danse de Britney Spears suscite l’inquiétude | INSTAGRAM

La célèbre chanteuse américaine, Britney Spears, n’a cessé de recevoir l’attention qu’elle mérite en tant que princesse de la pop, avec tout et celui dans lequel elle était impliquée, ses supposés problèmes mentaux et sa rétention par sa famille, son père principalement.

C’est vrai, malgré toute cette situation étrange et après de nombreuses demandes de ses fans pour la libérer avec le #Freebritney, la belle fille a téléchargé des vidéos dans lesquelles elle semble danser, dans lesquelles elle apparaît avec un regard un peu étrange vers la caméra, cherchant à montrer qu’elle va bien et qu’elle continue d’être attirante, bien qu’elle ait attiré plus l’attention avec ses chongos distinctifs de cheveux, précisant qu’elle l’a fait sans avoir besoin d’une jarretière.

Pour cette raison, beaucoup ont commencé à avoir soupçons, pensant qu’il n’est pas autorisé à utiliser les ligues pour une raison quelconque, sa boîte de commentaires est inondée, comme les réseaux sociaux, de commentaires sur son apparente changement de look, qui nous rappelle un peu plus l’époque où c’était l’âge d’or de sa musique, dans laquelle ses cheveux blonds et sa jeunesse chantant à travers elle la placent comme l’un des plus grands représentants de l’industrie musicale.

Dans la vidéo d’une minute et 8 secondes, nous pouvons voir Britney danser au rythme d’une chanson tout en ne portant qu’un maillot de bain noir en bas et rouge en haut, cherchant à choyer ses fidèles fans debout. en baskets noires avec lesquelles elle cherche à compléter sa tenue et à donner ce spectacle de divertissement.

Le court-métrage compte déjà plus de 4,8 millions de reproductions et des centaines de milliers de likes ainsi que des commentaires qui n’arrêtent pas de calmer sa liberté et aussi d’exprimer son grand plaisir de la voir heureuse et de s’exprimer à travers la danse.

Pendant ce temps, d’autres utilisateurs se sont concentrés sur le fait que la jeune femme semble avoir consommé un certain type de substance, qui, selon eux, a été administrée par sa propre famille, des accusations un peu fortes et qui rendent la réalité des faits assez douteuse, car en réalité c’est semble assez étrange dans son comportement et dans vos yeux

Beaucoup ont déclaré se sentir très mal à l’aise en regardant la vidéo qui devrait être simplement un divertissement de Britney envers ses fans ou peut-être que c’est un indice après avoir révélé la réalité de sa vie quotidienne.

D’autres utilisateurs lui ont même demandé s’il allait bien, s’inquiétant beaucoup de sa santé et de la façon dont il est traité à la maison.

Cependant, le plus alarmant de tous, c’est quand on lit le commentaire d’une personne célèbre qui a même une coche bleue sur son profil qui assure qu’elle la maltraite et qu’elle devrait envoyer la police directement pour la sauver.

Cela a été discuté il y a quelques semaines, alors que Birtney s’est adressée au tribunal pour empêcher son père de réaffirmer le contrôle considérable qu’il a exercé sur sa vie et sa carrière au cours des 12 dernières années de sa vie et de sa carrière.

Ses souhaits ont été documentés dans les demandes que son avocat désigné a soumises au tribunal, ce qui donne une diffusion publique rare des souhaits de la chanteuse. Les documents ont également révélé que Britney Spears n’avait pas l’intention de revenir au théâtre de sitôt. La dernière fois qu’il l’a fait, c’était en octobre 2018 et au début de 2019, il a annulé une résidence prévue à Las Vegas.