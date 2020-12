UNE

Un haut député conservateur a accusé le gouvernement de retarder délibérément l’annonce de nouvelles restrictions sur les coronavirus jusqu’à ce que le Parlement se sépare pour la période des vacances.

Sir Charles Walker, vice-président du comité d’arrière-ban conservateur de 1922, a laissé entendre que le gouvernement essayait d’éviter le contrôle parlementaire en attendant délibérément de «retirer la prise à Noël».

Il a déclaré à The World at One sur BBC Radio 4: «Le gouvernement, à mon avis, savait jeudi, peut-être même mercredi, qu’il allait retirer la prise à Noël, mais il a attendu que le Parlement soit parti.

«C’est, en plus de tout le reste, une question de démission. Je ne demande pas l’effondrement du gouvernement. Je demande qu’un secrétaire d’État prenne des responsabilités. »

Plus tôt, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, avait insisté sur le fait que les ministres n’avaient été informés que vendredi qu’une augmentation des infections à Londres et dans le sud-est était liée à une nouvelle souche mutante de coronavirus.

Mais Sir Charles a déclaré qu’il était «extrêmement flagrant» pour le gouvernement de modifier les directives de Noël après que les règles aient été adoptées par la Chambre des communes lors d’un vote après un débat.

Il a dit: Selon la plupart des collègues, pour changer, il faudrait un autre vote à la Chambre des communes. Je soupçonne donc qu’une décision a été retardée jusqu’à ce que nous soyons rentrés en toute sécurité dans nos circonscriptions.



Sir Charles Walker invoque le Règlement à la Chambre des communes



M. Hancock, apparaissant dans l’émission The Andrew Marr de la BBC1, a clairement indiqué qu’il n’avait aucune intention de démissionner, affirmant qu’il traitait la pandémie «de la meilleure façon possible».

«Je sais que Charles est très contrarié par les mesures que nous avons dû mettre en place, et il a été (bouleversé) tout au long. Je comprends cela et je comprends d’où il vient », a-t-il déclaré.

«Mais malheureusement, ces mesures sont absolument nécessaires pour sauver des vies.»

L’attaque de Sir Charles survient au milieu de la frustration croissante de certains députés conservateurs qui pensent que les mesures du gouvernement sont trop draconiennes et représentent une violation inacceptable des libertés civiles, tout en détruisant également l’économie.

Mark Harper, le président du Covid Recovery Group des députés conservateurs qui a été très critique de la stratégie du gouvernement, a appelé à la révocation du Parlement afin que les députés puissent débattre et voter sur les changements.

Quelles sont les nouvelles règles de Noël?

M. Harper a déclaré samedi: «C’est un jour très triste. Les verrouillages et les restrictions à plusieurs niveaux de plus en plus sévères ont échoué dans leur objectif de ralentir la transmission de Covid.

«Et maintenant, le gouvernement s’attend à ce que les gens sacrifient la chance de partager Noël avec leur famille, leurs amis et leurs proches, quelques jours seulement après avoir promis le contraire.

«Si le gouvernement veut le soutien du public et du Parlement, il doit publier une stratégie de sortie claire de ce cycle cauchemardesque de verrouillages et de restrictions dommageables.

«Plus immédiatement, étant donné que le système à trois niveaux et les règles initiales des ménages de Noël ont été expressément autorisés par la Chambre des communes, ces changements doivent également être mis aux voix aux Communes dans les plus brefs délais, même si cela signifie un rappel de la Maison.”

Tracey Crouch, députée conservatrice de Chatham & Aylesford qui entrera au niveau 4, s’est adressée à Twitter pour exprimer sa déception suite à l’annonce.

Elle a déclaré: «Je me sens assez déprimée (personnellement et professionnellement) à propos des restrictions plus strictes annoncées cet après-midi, mais je comprends également pourquoi cela s’est produit.

«Nos hôpitaux locaux ont atteint leur pleine capacité, le virus et sa nouvelle variante sévissent dans notre communauté. L’accent doit être mis sur le déploiement des vaccins. »

Les syndicats ont également critiqué l’approche du gouvernement en matière de publication de directives pendant la période des fêtes.

Sir Keir Starmer a déclaré que son parti soutenait les dernières restrictions relatives aux coronavirus, mais il a accusé M. Johnson de «négligence grave» en n’agissant pas plus tôt.

«Encore une fois, le Premier ministre a attendu la 11e heure pour prendre cette décision», a déclaré le dirigeant travailliste lors d’une conférence de presse en ligne.

«Il était manifestement évident la semaine dernière que le plan du premier ministre pour un Noël gratuit pour tous était trop risqué.

«Et pourtant, plutôt en écoutant les préoccupations et en les prenant au sérieux, le premier ministre a fait ce qu’il fait toujours: il a rejeté le défi, s’est ébouriffé les cheveux et a fait un commentaire désinvolte.

«Nous sommes au courant de l’augmentation des infections et du NHS atteignant sa capacité dans de nombreuses régions du pays depuis des semaines. Les alarmes sonnent depuis des semaines, mais le premier ministre a choisi de les ignorer.

«C’est un acte de négligence grave de la part d’un premier ministre qui, encore une fois, a été pris derrière la courbe.

Plus tôt ce mois-ci, M. Johnson a subi la plus grande rébellion d’arrière-ban de son poste de premier ministre lorsque 55 députés conservateurs ont voté contre l’introduction de nouveaux contrôles à plusieurs niveaux pour l’Angleterre.

Le gouvernement a déclaré que les députés auraient la possibilité de voter sur les dernières mesures lors du retour des Communes en janvier et qu’ils seraient retirés en cas de défaite.

Reportage supplémentaire de PA Media.