La question n’est pas de savoir si vous prenez un verre lors de votre promenade du soir, mais lequel prendre. Les tinnies et les pintes à emporter peuvent être fraîches sur les mains à mesure que les nuits se refroidissent, alors prenez une fiole et préparez-vous une concoction réchauffante – une façon intelligente d’impressionner votre rendez-vous au parc.

«Les Walktails sont un style de boisson massivement sous-utilisé. J’ai été surpris à plusieurs reprises avec une soif soudaine et le besoin de l’étancher avec une boisson délicieuse, mais j’ai dû me contenter d’une grosse canette de bière blonde bon marché », explique Will Meredith, l’homme de Lyaness,« Le défi de prendre des boissons pour une promenade, c’est qu’il vaut mieux les déguster aussi froids que possible et, jusqu’à récemment, cela impliquerait de transporter une grosse vieille fiole thermos, ce qui n’est pas exactement le plus pratique.

Au lieu de cela, dit Meredith, le truc est d’échanger le thermos – ou une vieille fiole de hanche – pour une bouteille d’eau isolée. “Ils sont fantastiques pour garder votre eau glacée – et vos cocktails aussi.”

Donc, si vous en avez déjà assez du vin chaud, lisez la suite. Les cocktails d’hiver ne se résument pas à des toddies chauds: les meilleurs barmans de Londres ont mélangé leurs propres recettes exclusives pour secouer vos promenades d’automne; mélangez-les comme d’habitude, puis emportez-les avec vous. De l’eau-de-vie beurrée chaude de Hawksmoor à la gorgée inspirée du thé du Coral Room, voici votre manuel de cocktails bricolage.

L’évêque des moissons, Bobby Hindleston de Bar Swift

(Bar Swift) 40 ml de vin rouge 15 ml de bourbon 15 ml de cognac 15 ml de porto 10 ml de liqueur d’orange 25 ml de sorbet d’orange 2 traits d’orange amère

Ajoutez le tout dans une casserole à feu doux et remuez jusqu’à ce qu’il soit chaud, puis râpez dans un peu de muscade, ajoutez-le dans une fiole et profitez de votre promenade socialement distante. Hindleston a tellement aimé le faire qu’il a décidé de le mettre en bouteille et de le rendre disponible sur le site Web speakeasyathome.co.uk la semaine prochaine.

Brandy au beurre chaud, Liam Davy de Hawksmoor

100 ml de brandy 100 ml de prunelle gin 500 ml de jus de pomme trouble 4 c. À soupe de beurre salé 3 bâtons de cannelle 2 3 anis étoilé 30 g de miel (ou 50 g de pâte de coing membrillo)

Le réchauffeur parfait de fin d’automne pour votre thermos; il y a beaucoup de fruits et d’épices du gin pomme et prunelle, avec un grand coup de cognac et une douce touche de beurre. Tout brandy devrait fonctionner, mais Seven Tails fonctionne mieux car il a une saveur distinctive, car il s’agit d’un mélange d’armagnac et de cognac. Réchauffez simplement tous les ingrédients dans une casserole, en faisant attention de ne pas bouillir, pendant 10 minutes et écumez le petit-lait du beurre. Servir avec des bâtons de cannelle.

Le High Tea Italicus, Giovanni Spezziga de la Coral Room

(Coral Room / Coral Room) 40ml Italicus15ml Fino Sherry2 cuillères à soupe de confiture de framboise3 traits d’orange amère125ml English Sparkling win

Secouez tous les ingrédients dans un shaker avec de la glace, filtrez le mélange dans votre flacon, recouvrez de vin mousseux anglais puis ajoutez le zeste d’orange. Si vous êtes à la maison, utilisez un verre coupé.

Rob Roy, Will Meredith de Lyaness at Sea Containers

50 ml de whisky écossais 25 ml de vermouth sucré 2 traits d’angostura 1 trait d’amer d’orange 5 ml en option de marques bénédictines ou de cerises

Un Rob Roy dans sa forme la plus simple est composé de deux parties (50 ml) de whisky écossais suivies d’une partie (25 ml) de vermouth doux. Ces deux ingrédients sont ensuite mélangés avec quelques gouttes d’Angostura bitter et une pincée d’orange amère.

Il suffit d’en renverser quelques-uns à la maison, de les mélanger, de les refroidir et de les décanter dans votre bouteille d’eau isotherme et le tour est joué! Si vous voulez égayer votre Rob Roy, adoucissez-le avec 5 ml d’une liqueur de type Bénédictine (pour en faire un cocktail Bobby Burns) ou de l’eau-de-vie de cerise. Vous pouvez également augmenter le vermouth pour rendre la boisson plus riche avec plus d’épices réchauffantes.

Winter Warmer, Whisky Daryl Haldane du Jura

(Whisky du Jura) 40 ml de whisky écossais 10 ml de jus de citron frais / jus d’orange 10 ml de miel 60 ml de jus de pomme trouble1 anis étoilé une tranche de citron / orange 1 bâton de cannelle

Ajouter tous les ingrédients dans une casserole et appliquer à feu doux jusqu’à ce qu’ils soient bien chauds. Servir dans un verre ou un flacon résistant à la chaleur et garnir d’un bâton de cannelle et d’une tranche d’orange clou de girofle.

Sherry Martini, Alex Wolpert de East London Liquor Co.

50 ml de ginUne pincée de xérès Palo CortadoOignon mariné pour garnir

Remuez le gin et le sherry sur de la glace, filtrez dans un récipient de votre choix (bien qu’il y ait quelque chose d’assez sophistiqué à se promener, un verre à martini à la main). Garnir d’oignon mariné.

Blood Orange Christmas Fizz, Liam Manton of Arlu Rum

(Didsbury Gin) 50 ml de rhum40 ml de bière de gingembre20 ml de jus de canneberge15 ml de jus de citron vert10g de gingembre5 ml de mielProsecco

Râpez du gingembre frais et mélangez-le avec du jus de citron vert et du miel dans un shaker. Agiter avec le rhum, le jus de canneberge et la bière au gingembre. Filtrer le mélange dans un flacon (ou un coupé ou une flûte) et compléter avec du prosecco. Saupoudrez de muscade et dégustez.