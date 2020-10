Septembre terminé, les mèmes pour “réveiller Billie” de Green Day | .

À ce stade de l’année, il semble incroyable que nous soyons enfermés depuis près de sept mois à cause de la contingence sanitaire mondiale, mais ce dont nous sommes sûrs, c’est qu’en janvier, personne ne croirait tout ce qui s’est passé pendant tout ce temps. , et bien que cela semble incroyable, nous ne sommes nulle part pour terminer cet étrange 2020.

En ce moment, on vient de terminer le neuvième mois de l’année, c’est vrai, ça s’est terminé septembre Et nous accueillons le mois d’octobre, et cela ne signifie qu’une chose, il est temps pour le monde entier de se souvenir du Green Day.

Peut-être que beaucoup se sont demandé pourquoi Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool sont-ils tendance avec Green Day? Normalement, tout le monde connaît la réponse, mais si vous ne connaissez pas le sujet, nous vous le dirons.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Green Day revient avec son nouvel album “Father of All”

Il s’avère que les fans, même ceux qui ne le sont pas, se sont consacrés depuis hier soir à faire leur truc sur Internet, grâce à l’une des chansons les plus emblématiques que le groupe a sorti il ​​y a exactement 16 ans.

Comme vous vous en souvenez peut-être, en 2004, Green Day a sorti l’un des albums les plus importants et les plus emblématiques de toute sa carrière musicale: “American Idiot”, à l’époque c’était le disque le plus ambitieux de la carrière du groupe pop punk parce qu’il était le premier album concept à être présenté au monde, avec des chansons conçues autour d’un anti-héros et de son histoire au milieu de la société américaine au début du 21e siècle.

Bien que presque tout l’album ait à voir avec ce personnage, les chansons abordent des thèmes qui pendant ces années étaient très importants comme l’opposition à l’administration du président George W. Bush et à son gu3rra dans Ir @ k, mais c’était aussi une critique d’un un pays qui semblait perdu et aliéné par ce que faisait la classe politique.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

En fait, le groupe a tout mis de son côté pour composer un album à succès qui reflétait la situation du pays nord-américain, ils nous ont présenté des chansons attachantes, comme celle qui donne son nom à l’album, “Jesus of Suburbia”, “Boulevard of Broken Dreams »et« Holiday », bien que l’un des plus mémorables soit« Wake Me Up When September Ends ».

On a beaucoup parlé du sens de cette chanson car elle n’a aucun rapport avec le thème de l’album et la vidéo nous raconte une histoire très différente, car, comme je l’ai déjà mentionné début septembre, c’est en fait un thème que Billie Joe Armstrong a composé pour son père, qui a malheureusement perdu la vie d’un cancer de l’œsophage en septembre 1982, alors qu’il avait 10 ans.

Dans de nombreuses interviews, il a mentionné que cette chanson est la plus autobiographique qu’il ait écrite à ce moment-là de sa carrière, la jugeant “thérapeutique” et très difficile à jouer en direct, en gros, il a laissé l’âme en écrivant cette chanson.

Bien que, bien que ce soit l’une des chansons les plus profondes et les plus intenses de la discographie de Billie Joe et de sa compagnie, le monde se souvient de cette pièce de Green Day pour la phrase simple et directe qui lui donne son titre, en la prenant au pied de la lettre.

Pendant des années, le chanteur du groupe a été «trolled» pour cela, avec des milliers de personnes rappelant au chanteur que septembre s’est finalement terminé et après tout, il peut enfin se réveiller … et bien sûr cette année n’a pas fait exception, eh bien Internet était chargé de dire à Billie Joe Armstrong que nous sommes déjà en octobre et qu’il est temps d’ouvrir les yeux.