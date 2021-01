Rick et Morty est tristement célèbre pour ses longues pauses entre les saisons, et avec les mois qui s’étendent depuis qu’un nouvel épisode a été vu pour la dernière fois, de nombreux fans commencent à se demander quand le prochain épisode arrive. Jusqu’à présent, la date de sortie officielle de Rick et Morty Saison 5 n’a pas été annoncée, mais il y a des raisons d’espérer qu’elle pourrait être diffusée bientôt. À tout le moins, le spectacle pourrait être de retour d’ici 2021.

Rick et Morty ont pris une pause de près de deux ans entre les saisons 2 et 3, puis un peu plus longtemps entre les saisons 3 et 4. Cependant, à cette époque, Adult Swim a donné à l’émission une énorme commande de 70 épisodes, permettant aux créateurs de rationaliser leurs processus et j’espère faire plus d’épisodes plus rapidement. Cette année peut être la première que les fans profitent enfin de cet accord, comme les écrivains et les animateurs l’ont laissé entendre sur les réseaux sociaux. Jusqu’à présent, rien n’est gravé dans la pierre.

Nous pouvons dire avec une certaine certitude que la saison 5 de Rick et Morty est déjà écrite, à tout le moins. En juillet 2019, le co-créateur de la série, Dan Harmon, a déclaré à Entertainment Weekly: “Nous écrivons littéralement la saison cinq tout en terminant la saison quatre juste pour nous forcer à nous engager sur un certain calendrier. notre accord que si nous allons fort et vite, il y a des options pour livrer plus d’épisodes à la fois. “

En mai – à peu près au moment de la diffusion de la finale de la saison 4 – la star Sarah Chalke a déclaré à Digital Spy que le casting n’avait pas encore lu la saison 5, ajoutant que la pandémie de coronavirus pourrait retarder le processus d’enregistrement. “Dans l’état actuel des choses, nous allons probablement attendre l’enregistrement jusqu’à ce que les choses se calment un peu, en termes de quand … vous savez, peut-être s’il y avait une option que nous pourrions enregistrer … vous savez, quand nous pourrions enregistrer au studio. “

Le mois suivant, Harmon a déclaré à The Wrap que l’écriture de la saison 5 était toujours en cours, notant que l’assemblage des scénaristes par chat vidéo se déroulait sans heurts et renforçait le processus de création. Il a déclaré: «Tout le monde est égalisé dans le sens de l’interruption dans une salle d’écrivains Zoom. Et je pense que c’est une bonne chose, car cela démocratise vraiment ce qui peut être une chose psychologique facilement ignorée qui pourrait continuer à se produire dans une salle d’écrivains physiques . “

Cependant, sur Twitter et Instagram, les écrivains ont fait allusion au fait que les écrivains pourraient en avoir terminé avec la saison 5 et innover sur les futurs épisodes avant la date prévue. Harmon l’a confirmé en novembre, lors d’un panel numérique au Adult Swim Festival 2020. Il a déclaré: “Je pense que nous travaillons sur la saison 7 en ce moment, je ne peux même pas suivre. Je ne saurais pas si je gâchais Saison 5 ou saison 6. “

Malheureusement, alors que les scénaristes sont peut-être très en avance sur le calendrier, la place de l’écriture et de l’animation est moins claire. En février, le directeur de l’animation Nathan Litz a déclaré à Express: “Vous voyez toute la grande action se dérouler et cela a l’air fantastique. Mais vous la regardez et vous vous dites:” Cela a pris quatre semaines et cela s’est joué en une minute. ” Si vous travaillez sur une émission de sauvetage en cas d’incendie, vous avez du feu, de l’eau et de la fumée. Sur Rick et Morty, vous avez du feu, de l’eau, de la fumée, des lasers, des traînées de navires, des explosions, tout ce que vous pouvez penser de.”

Pendant ce temps, la dernière mise à jour sur le processus d’enregistrement vient à nouveau de Chalke, qui a déclaré à Inverse le mois dernier qu’elle avait finalement mis à niveau son arrangement de studio d’enregistrement à domicile, après qu’un ami médecin lui ait dit: “cela va être réel, cela va durer un certain temps. , et ça va devenir assez intense. ” Chalke était consciente des spoilers dans l’interview, mais n’a pas indiqué si elle avait des saisons à venir, comme Harmon l’a fait.

Enfin, il convient de garder à l’esprit que même lorsque les épisodes sont terminés, c’est à Adult Swim de décider du moment le plus rentable pour les diffuser. Le co-créateur Justin Roiland a déclaré à Slash Film que ces types de décisions sont «hors de ma juridiction», malgré l’histoire de l’émission de farces et de chutes surprises.

Si la saison 5 de Rick et Morty arrive en 2021, les fans voudront peut-être garder un œil sur les dates de première de la télévision conventionnelle au printemps et à l’automne, maintenant que la série est une propriété si importante pour Adult Swim. Les quatre premières saisons sont maintenant diffusées sur Hulu et HBO Max.