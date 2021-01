Serait-ce Belinda? Incertitude chez “La Voz Kids”, ils sont testés positifs! | Instagram

Ce qui va se passer maintenant? La participation de l’un des juges de “La Voz Kids 2021” pourrait être menacée, ceci après qu’il ait été fait savoir qu’un membre de la production a été testé positif. Serieuse Belinda?

La nouvelle a été publiée dans les dernières heures et à un moment donné, tout le monde s’est demandé si c’était Belinda ou d’autres personnalités qui constitueraient le casting des nouveaux entraîneurs qui doivent maintenant y faire face. Covid-19.

Il est récemment apparu que la pop star, Belinda, fera partie de ceux qui composent le groupe de juges de “The Voice Kids 2021“avec María José, Mau, Ricky et Camilo, ces trois derniers, fils et gendre de Ricardo Montaner.

Cependant, compte tenu de ce nouveau scénario, on pourrait croire que la production traverse une période difficile.

Peu de temps après la nouvelle version, des problèmes commenceraient à survenir et beaucoup se demandent si cela mettra en danger la participation des personnes infectées en question, ainsi que leurs collaborateurs et tout le personnel.

Cela suscite déjà de nombreux doutes quant à leur participation au nouveau programme puisque, comme on le sait, Covid-19 a été présent dans diverses productions.

Dans cette émission nocturne où la première affaire a été enregistrée et malheureusement ce serait à l’un des participants, qui vient de se faire connaître dimanche dernier fait partie des noms de ceux qui composaient le jury.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Belinda a été testée positive?

Ils révèlent que la victime du virus serait apparemment l’un des enfants de l’auteur-compositeur-interprète, Ricardo Montaner.

La version est apparue après qu’une des apparitions, Mau et Ricky, semblent divisés, l’un à l’intérieur de leur maison et l’autre à l’extérieur dans la cour. Un signe que l’un des deux est porteur du virus.

Apparemment, Mau Montaner, fils de l’interprète de “La Cima del Cielo” qui apparaît à l’intérieur de la maison et qui a été infecté. C’est via le compte Instagram de l’émission du matin “Venga la Alegría” où ils ont partagé l’image.

Cependant, il semble que cela n’interférera pas avec leur prochaine collaboration car “La Voz Kids” manque encore de temps pour commencer à diffuser, qui commencerait à partir de mars 2021, donc ils assurent qu’ils ne prendraient pas de risques.

D’un autre côté, une de celles qui en raison de sa carrière est devenue une figure reconnue de la musique, Belinda Peregrin Schüll est devenue la cible de commentaires quelque peu controversés.

Après que son nom soit apparu dans l’une des annonces de la prochaine émission de talents musicaux, “La Voz Kids 2021”, la surprise de son apparition est passée au second plan après les réactions dans lesquelles certains utilisateurs ont exprimé leur opinion.

Il faut se rappeler que Belinda a eu la renommée de trouver un nouveau petit ami dans chacune des participations qu’elle joue à la télévision.

Tel est le cas, elle était en relation en 2019 avec Lupillo Rivera dans l’édition de «La Voz México, 2019» et récemment dans «La Voz, 2020» elle a officialisé une relation avec Cristian Nodal.

Dieu, Belinda fera ses débuts avec un nouveau petit ami, “ Maintenant, il est nécessaire que Belinda tombe amoureuse de Mau et Ricky et au revoir Christian Nodal ”, “ Je me demande qui Belinda choisira, Camilo, Mau ou Ricky? ” La nouvelle histoire d’amour de Belinda, ¿ qui cela sera? ‘,

Ce sont quelques-uns des commentaires qui ont pu être lus à travers la dernière publication faite dans l’un des comptes de médias sociaux de “La Voz”.

Les messages accompagnaient la publication dans laquelle une vidéo est montrée où les cinq chanteurs apparaissent dansant et écoutant les voix de tous disant qu’ils accompagneront les petits participants dans leur voyage musical.

Vous pouvez également lire Rencontrez les coachs de La Voz Kids ¿Et Christian Nodal?

Cependant, les commentaires des utilisateurs se sont davantage concentrés sur le fait que dans chacune des émissions auxquelles “Beli” participe, elle a un nouveau petit ami.