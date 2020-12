Serait-ce un garçon? Kimberly Loaiza pourrait attendre un garçon | Instagram

L’une des nouvelles les plus attendues par les fans de Kimberly loaiza était l’acceptation de son grossesse, il y a quelques semaines, elle a décidé de révéler qu’effectivement tous les soupçons sur son nouveau bébé étaient vrais, en compagnie de Juan de Dios Pantoja son mari a révélé son ventre, ce qu’ils n’ont pas mentionné était s’il s’agissait d’un garçon ou d’une fille, cependant certains soupçons nous indiquent ça pourrait être un homme.

Pendant quelques mois, des soupçons sur sa grossesse ont commencé à être partagés avec insistance non seulement parmi ses followers mais aussi dans certains médias.

Cette année 2020 a été quelque chose d’assez intéressant non seulement à cause de la pandémie mais aussi dans la vie Kimberly loaiza, Kima et Juan de Dios Pantoja qui semblaient avoir vécu un scandale depuis le début de l’année, comme vous vous souviendrez du conflit qui a été vécu avec Lizbeth Rodríguez, puis de la prétendue séparation et réconciliation ultérieure.

À travers certaines vidéos, les influenceurs ont révélé leur réconciliation, alors immédiatement certains fans ont commencé à spéculer sur le fait qu’il pourrait y avoir une grossesse, des soupçons qui n’ont fait qu’augmenter au fil des jours, car Kimberly a commencé à porter des vêtements assez amples. .

Dans une vidéo précédente, ils ont révélé avec enthousiasme la nouvelle qu’elle attendait un deuxième enfant, La Lindura Mayor a déclaré qu’elle connaissait déjà le sexe de son bébé, car vous savez déjà qu’ils aiment laisser des mystères dans leurs actualités, donc ils ne le mentionneront sûrement pas avant qui est né.

Cependant, on soupçonne que son deuxième enfant pourrait être un garçon, car si une comparaison est faite avec la grossesse de Kima, comment pouvez-vous vous en souvenir? Kimberly loaiza Son ventre de grossesse était beaucoup plus rond comme son visage, elle avait l’air un peu plus dodue, et avec cette nouvelle grossesse son ventre semble plus “pointu”, en plus de cela son visage semble beaucoup plus mince et n’a pas beaucoup augmenté. poids comme quand il attendait la belle Kima.

L’interprète de “Tu m’as perdu” a admis qu’elle avait décidé de cacher cette grossesse en raison des critiques et à quel point elle avait été mal avec sa première grossesse, déclarant que cette fois elle avait bien apprécié sa grossesse et qu’elle n’était qu’à quelques mois de la grossesse. arme votre nouveau bébé.

Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja Ils sont extrêmement heureux en tant que famille et tous deux ont grandi non seulement en tant que personnes mais aussi en tant que professionnels et entrepreneurs.

Une fois qu’il a partagé la nouvelle Kimberly loaiza Il a commencé à partager de belles photos sur ses réseaux sociaux et aussi des vidéos de Tik tok où il montre son adorable ventre, que pensez-vous qu’il aura encore une fille ou cette fois, est-ce qu’un garçon sera celui qui nous vole le cœur?

Quel ventre divin “,” Garçon ou fille? Vous doutez »,« Belle Kim! Félicitations, salutations d’Argentine “,” Tu es si belle enceinte, j’adore “, quelques commentaires de ses fans.

Heureusement, les bonnes vibrations et les commentaires positifs de leurs fans sont en vrac dans leurs publications, tout le monde est enthousiasmé par les nouvelles et parce que comme Kim et Juanito ils ont hâte de rencontrer le nouveau membre de la famille Pantoja Loaiza.

Bien sûr, il y a aussi des gens qui ont critiqué Kimberly Loaiza en raison du conflit qu’ils ont eu au début de l’année, mais apparemment cela n’a pas affecté La Lindura Mayor, il vaut bien mieux penser positivement et ne rester qu’avec les belles choses de la vie .

Pour le moment la date exacte à laquelle vous aurez votre nouveau bébé dans vos bras n’a pas été communiquée, nous espérons seulement qu’il naîtra bien et sans complications.

