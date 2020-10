Le nouveau personnage à rejoindre le jeu de stratégie fantastique League of Legends est une pop star qui a commencé comme influenceuse sur les réseaux sociaux. Le développeur de la ligue Riot a officiellement dévoilé Seraphine, une mage décrite comme «la chanteuse aux yeux étoilés». Vous pouvez obtenir un aperçu complet de ses capacités en jeu ici.

Bien qu’elle ressemble à un ajout unique au jeu, l’une des choses les plus intéressantes à propos du personnage est la façon dont elle a été révélée. Pendant des mois, une influenceuse virtuelle nommée Seraphine a publié des photos et de la musique sur Twitter et Instagram, et les fans ont lentement commencé à se rendre compte qu’elle faisait partie de l’univers de la Ligue, même si ce n’est que le mois dernier que Riot a confirmé qu’il était derrière le personnage. (Si vous vous demandez comment cela s’intègre dans la tradition en constante expansion de la Ligue, son histoire est particulièrement intéressante.)

La révélation de Seraphine est également liée au groupe K-pop virtuel de League, K / DA, qui est au milieu d’un retour majeur. Le groupe devrait sortir son premier EP en novembre, et Riot a récemment annoncé un événement sur le thème de K / DA qui s’étendra sur plusieurs jeux, notamment League, Legends of Runeterra et Teamfight Tactics. C’est vrai, bientôt, vous pouvez apporter le style K-pop à un jeu de cartes à collectionner. Seraphine a même une peau «ultime» qui raconte son histoire de chanteuse de chambre à membre de K / DA.

Bien que cela ne soit pas confirmé, tout cela devrait aboutir à une performance K / DA dans le monde réel lors de la finale du championnat du monde de League of Legends, qui débutera le 31 octobre au stade de football de Pudong à Shanghai. Riot a récemment révélé qu’un nombre limité de fans – un peu plus de 6000 – seraient autorisés à y assister, et le développeur est connu pour ses performances musicales élaborées et de haute technologie. Avec tout cela, K / DA semble être la solution idéale.

Seraphine, quant à lui, devrait rejoindre le jeu dans le cadre du patch 10.22 plus tard en octobre.