Près de 100 golfeurs arriveront à Augusta National cette semaine pour les Masters 2020, le tournoi le plus attendu du calendrier du golf. Un chiffre est une égratignure tardive, cependant, en raison d’un test COVID-19 positif. Sergio Garcia ne fera pas le déplacement et renoncera à une chance de remporter sa deuxième victoire en Masters.

Garcia, 40 ans, a annoncé la nouvelle sur Twitter lundi matin, confirmant qu’il raterait le tournoi. Il a posté une photo le montrant portant la veste verte emblématique et embrassant le trophée pour célébrer. Il a dit qu’il avait ressenti des symptômes après un tournoi précédent, ce qui a incité un test. Un test positif a confirmé ses craintes, alors Garcia a pris la décision de s’éloigner et de se concentrer sur sa santé.

“Samedi soir, après être rentré de l’Open de Houston, j’ai commencé à ressentir un peu de mal de gorge et de toux”, a tweeté Garcia. “Les symptômes sont restés avec moi dimanche matin, alors j’ai décidé de me faire tester pour Covid-19, tout comme ma femme Angela. Heureusement, elle a été testée négative, mais je ne l’ai pas fait. Après 21 ans à ne pas manquer un championnat majeur, je vais malheureusement Miss The Masters cette semaine. L’important est que ma famille et moi nous sentions bien. Nous reviendrons plus forts et essayerons la veste verte en avril prochain. “

Garcia est le deuxième golfeur à se retirer du Masters 2020 en raison du coronavirus. Joaquin Niemann l’a également fait vendredi, annonçant sur Twitter qu’il avait été testé positif. Le Chilien de 21 ans était sur le point de faire son deuxième départ en Masters.

“J’ai été testé positif au coronavirus et je ne jouerai malheureusement pas au Masters la semaine prochaine”, a tweeté Niemann. “Cet événement signifie beaucoup pour moi, et j’ai eu des souvenirs incroyables en tant que champion du LAAC … Je suis déçu mais je ferai tout mon possible pour récupérer rapidement tout en gardant ma famille et mon équipe en sécurité.”

À l’approche de la compétition de la semaine, Garcia faisait partie des meilleurs prétendants à se battre pour le trophée. Golf Digest l’a classé 32e meilleure option dans un domaine de 98 golfeurs, le plaçant au-dessus de Rickie Fowler et Phil Mickelson. Garcia avait précédemment remporté le Masters en 2017, battant Justin Rose pour son premier championnat majeur. Lors de ses 21 apparitions au tournoi d’Augusta, Garcia compte quatre classements parmi les 10 premiers.

Alors que Garcia se classe parmi les 40 meilleurs concurrents, un autre golfeur occupe la deuxième place du classement général après son propre combat contre le coronavirus. Dustin Johnson s’est retiré de la CJ Cup à la mi-octobre après avoir été testé positif, ce qui a suscité des inquiétudes quant à son rétablissement à temps pour le Masters 2020. Le joueur de 36 ans est revenu à l’action à Houston et a bien performé, terminant à égalité pour la deuxième place avec Hideki Matsuyama.