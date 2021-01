Un peu plus d’un mois après la mort de Don Jaime Camil Garza, des rumeurs ont commencé à émerger selon lesquelles les enfants de l’homme d’affaires, parmi lesquels Jaime et Issabela Camil se démarquent, ont des différences en raison de l’héritage de leur père.

Pour cette raison, c’est Sergio Mayer, le mari d’Issabela, qui, dans une interview pour l’émission Todo para la mujer, est sorti pour nier cette information.

Interrogé directement sur une éventuelle différence entre la famille pour les actifs et l’argent de Camil Garza, Mayer a expliqué: «Chacun de ses enfants sont des enfants travailleurs, responsables, qui n’ont vraiment pas besoin ou n’ont eu besoin d’aucun héritage, ils sont tous vraiment engagés, chefs de famille, et je sais qu’ils n’ont aucun problème à cet égard ».

Cependant, l’ancien Garibaldi a déclaré que la seule préoccupation que la famille Camil devrait avoir est sa belle-mère, Tony Star.

“La personne dont il faut prendre soin et dont il faut être conscient est ma belle-mère, Tony Camil, c’est une personne âgée, une femme qui a pris la tête, qui a élevé ses enfants, et c’est elle qui doit être bien Il doit être soigné et protégé, en particulier par tous les enfants », a-t-elle indiqué.

En revanche, interrogé sur la réponse ou la réaction nulle de Luis Miguel à l’annonce de la mort de son beau-père, le désormais politicien a commenté:

“Je ne peux pas vous parler de ce problème, il saura s’il aurait dû ou non exprimer quelques mots ou parler à la famille ou autre, c’est personnel, et chacun a ses raisons, ses sentiments, ses émotions, et bien Je n’ai pas grand-chose à dire à ce sujet, les faits parlent d’eux-mêmes ».

