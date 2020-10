HISTOIRES CONNEXES

Il est temps de découvrir lesquels des meilleurs d’East High ont été méchants ou gentils cette année. High School Musical: The Musical: The Holiday Special, une célébration de 45 minutes de la saison, sera présentée en première le vendredi 11 décembre sur Disney +, a appris TVLine.

L’ensemble du casting de l’émission – Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St.Cyr et Kate Reinders – reviendra pour interpréter «des interprétations de classiques de vacances, hits populaires et un mélange de favoris de Hanoukka. Ils partageront également des anecdotes de vacances mémorables de leur enfance, des meilleurs (et des plus embarrassants!) Cadeaux, des traditions préférées, des photos de famille et des résolutions poignantes du Nouvel An », selon la description officielle de la spéciale.

«Les vacances nous rappellent l’importance universelle de la famille et des êtres chers», déclare le producteur / réalisateur exécutif Tim Federle. “Le casting de High School Musical: The Musical: The Series est son propre genre de famille, et nous sommes ravis d’avoir l’occasion de partager leur musique et leurs traditions préférées des Fêtes avec nos téléspectateurs.”

La première saison complète de High School Muiscal: The Musical: The Series est maintenant disponible en streaming sur Disney +. La deuxième saison, au cours de laquelle les étudiants présenteront une production de La Belle et la Bête, débutera en 2021. En prime, The Holiday Special comprendra un aperçu d’une chanson que Bassett a écrite pour la saison 2.

Que pensez-vous du tout premier spécial vacances de l’émission? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.