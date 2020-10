HISTOIRES CONNEXES

Batwheels, une série préscolaire animée sur les «véhicules de lutte contre le crime surpuissants», a accéléré la production chez Warner Bros.Animation et se garera finalement à Cartoon Network et HBO Max.

Mettant en vedette «les véhicules les plus héroïques et emblématiques de l’univers DC», la série comique d’action-aventure suit «une équipe d’incroyables combattants du crime qui se sont regroupés pour s’opposer au mal, combattre le crime et nettoyer les rues de Gotham City, travaillant aux côtés de Batman, Robin, Batgirl et une foule de DC Super Heroes. »

“Ayant juste été créés par le Batcomputer, nos héros sont essentiellement des enfants avec peu ou pas d’expérience de la vie”, lit-on dans le synopsis de la série. «Menés par Bam (alias la Batmobile), les Batwheels – y compris Bibi (le cycle de Batgirl), Red (le Redbird), Jett (le Batwing) et Buff (le Bat Truck) – doivent naviguer dans les douleurs grandissantes d’être un super nouvellement formé l’équipe ainsi que les douleurs de croissance qui accompagnent le simple fait d’être un enfant. Cette série relatable et ambitieuse suivra le parcours de cette équipe dynamique qui passionnera et divertira avec ses aventures héroïques et démontrera aux enfants la valeur de la confiance en soi, de l’amitié et du travail d’équipe.

«Batwheels est le spectacle parfait pour faire la une de notre nouvelle incursion dans le préscolaire», a déclaré Tom Ascheim, président de Warner Bros. Global Kids, Young Adults and Classics, dans un communiqué. «J’ai hâte que tous les super-héros en herbe rencontrent ce tout nouveau groupe de combattants du crime.»