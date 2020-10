HISTOIRES CONNEXES

Les relations fraternelles peuvent être un enfer.

Il suffit de demander à Daimon et Ana, le frère et la sœur au centre de la nouvelle série d’horreur de Hulu, Helstrom. Lorsque la série sortira dans son intégralité sur le streamer vendredi, le public sera présenté à la paire, deux membres d’une famille séparée qui a vu sa part de démons – à la fois émotionnels et littéraux.

Le drame d’une heure de Marvel Television et ABC Studios est basé sur la bande dessinée Marvel du même nom, mais le producteur exécutif Paul Zbyszewski dit qu’aucune connaissance préalable n’est nécessaire pour se laisser entraîner dans la saga effrayante de la famille Helstrom.

«Nous prenons l’esprit des bandes dessinées et de ces personnages et racontons une histoire très différente», raconte le EP à TVLine. «Par exemple, nous ne sommes pas revenus en arrière et nous avons dit: ‘OK, nous allons faire cette course de Marvel Spotlight 12 à 24, et c’est notre première saison.’ Nous n’avons pas pris cet arc spécifique. Au lieu de cela, il explique: «Nous avons construit nos propres histoires pour ces personnages, en fonction de qui nous voulions que ces personnages soient.»

En plus de Zbyszewski, TVLine a parlé avec les membres de la distribution Tom Austen (The Royals), Sydney Lemmon (Fear the Walking Dead) et June Carryl (Mindhunter) de ce à quoi s’attendre de la première saison de 10 épisodes. Lisez la suite pour tous les détails fantasmagoriques.

QUI EST QUI | Daimon d’Austen est un professeur d’université / exorciste qui a, disons, un mépris sain pour l’Église catholique et quiconque travaille avec elle. Ana de Lemmon est une rouleuse et concessionnaire à San Francisco qui est au sommet de sa carrière lorsque les circonstances conspirent pour la réunir avec son frère séparé, à qui elle n’a pas parlé depuis des années. Leur mère Victoria (jouée par Elizabeth Marvel de Homeland) est dans un établissement psychiatrique géré par le Dr Louise Hastings de Carryl depuis des années. Et leur papa? Oh, c’était un tueur en série mystérieux (et prolifique). Le casting comprend également Ariana Guerra (Raising Dion) en tant que représentante du Vatican Gabriella Rosetti, Alain Uy (The Passage) en tant qu’assistant d’Ana Chris Yen et Robert Wisdom (The Wire) en tant que l’un des mystérieux collègues d’Ana connu sous le nom de Caretaker.

À quel point est-ce mal? | Bien que les bandes dessinées indiquent clairement que la pop de Daimon et Ana (abréviation de Satana) est Beelzebub lui-même, la série rend délibérément la question beaucoup plus floue. Papa Helstrom était-il un démon? Était-il simplement le pire genre d’être humain? Et à quelle distance, exactement, les mauvaises pommes tombent-elles de l’arbre? «Notre histoire d’origine est, nous prenons des bandes dessinées, mais c’est une prise plus sombre, plus granuleuse, plus psychologiquement fondée, je pense», dit Lemmon. «Il y a un discours incroyable que Caretaker a prononcé, où il décrit le père de Daimon et Ana comme étant un pur mal, et ce genre de discours dit tout. Cela peut être ce que vous voulez. De toute évidence, dans les bandes dessinées, c’est littéralement Satan. Nous n’utilisons jamais ce mot dans cette émission, mais l’idée de l’essence du mal pur est absolument ce qui est à l’intérieur d’eux.

SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À AVENGERS… | Pas un comique? Pas de soucis, dit Austen. «Ce qui est cool à propos de la série, c’est que c’est aussi Marvel ou aussi non-Marvel que vous le souhaitez. Si vous êtes là pour les cascades, l’action et les pouvoirs surnaturels, alors vous l’avez. Si vous êtes là parce que vous voulez regarder un drame sur une famille qui lutte pour survivre, c’est là aussi.

VOUS POUVEZ PROFITER DE HELSTROM SI… | … Vous appréciez l’adaptation de la série The Exorcist de Fox, Evil de CBS ou Castle Rock de Hulu – qui traitent tous fortement de l’équilibre instable entre le bien et le mal. En plus de superviser l’hôpital où Victoria Helstrom est une patiente de longue date, le personnage de Carryl a une histoire qui implique à la fois un profond dévouement à la foi religieuse… et plus qu’un scepticisme sain sur le monde en général. «Vous savez, à Constantine, Gabriel dit à Constantine: ‘Vous n’avez pas la foi, vous savez juste. Il se trouve que vous connaissez la vérité », dit Carryl. «Louise est de l’autre côté de cela. C’est comme: ‘Oui, je sais, mais je crois toujours – probablement en partie parce que je sais.’ »Cette distinction, ajoute-t-elle,« soutient sa foi et l’aide à voir Daimon, Ana et Victoria comme des êtres qui méritent d’être protégés.